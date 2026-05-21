Путин в Пекин: стратегическо сближаване в многополюсния свят

/Поглед.инфо/ Месец май 2026 г. ще остане много важен за преобразуването на световния ред (пророкувано по друг начин от Самюъл Хънтингтън точно преди три десетилетия – през 1996 г.) на Голямата шахматна дъска в света (образно представена от Збигнев Бжежински през следващата 1997 г.).

Ако срещите на Си Дзинпин с Доналд Тръмп и Владимир Путин се бяха състояли преди три десетилетия, то за тяхна база щеше да служи или Женева, или Вашингтон, понеже в онези времена единствената супервелика сила беше САЩ. Така се и случи тогава – през 1997 г. председателят на КНР Дзян Дзъмин осъществи визита във Вашингтон, а през 1998 г. Бил Клинтън отговори с посещение в Пекин. По това време Русия изпитваше огромни вътрешни проблеми и страдаше от външни заплахи, така че САЩ не я слягаха в сметките.

1. Пекин – новият център на глобалното взаимодействие

За три десетилетия – от тогава до сега, светът се е променил съществено в посока, пророкувана от Си Дзинпин в неговата обширна, знакова и задълбочена реч в централата на ООН в Женева на 18 януари 2017 г., посветена на „Съвместно изграждане на общност на споделена съдба“. Няма как да не припомним една възлова фраза от тази реч: „Китай ще се стреми към създаването на основа за принципно стабилни и балансирани отношения между великите сили, включително развивайки активно модел за междудържавни отношения от нов тип със САЩ, всеобхватно стратегическо взаимодействие и партньорство с Русия, партньорство за мир, растеж, реформа и цивилизационно развитие с Европа и партньорство за единство и сътрудничество със страните от БРИКС“ (Си, 2026, стр. 711).

Посещенията както на Доналд Тръмп, така и на Владимир Путин в Пекин – утвърждаващ се център на световното взаимодействие – потвърждават последователността на китайската външна политика за поддържане на стабилни и балансирани отношения с великите сили. Трите водещи фигури на съвременната геополитическа „шахматна дъска“ формират нов тип взаимозависимост: Си доказва авторитетната позиция на Китай като партньор с огромно доверие, Тръмп търси нови правила на взаимодействие, а Путин – задълбочаване на стратегическото партньорство.

И САЩ, и Русия остават велики сили – военно, технологично и политически влиятелни – но нито една от тях не може сама да управлява глобалните кризи и да определя посоката на развитие на света. Реалният въпрос вече не е „кой ще доминира“, а „кой е способен да договаря“. В този променен и променлив свят Пекин се превръща в необходим и влиятелен посредник, а взаимодействието между Русия и Китай – в ключов фактор за поддържане на глобалната стабилност. Това не означава че отпада явното или скритото съперничеството между тези тритe велики сили – Китай, САЩ и Русия, а че това съперничество ще се проявява в многополюсен свят, а не при една доминантна супервелика сила.

Тези дни подробно бе коментирано посещението на Доналд Тръмп и неговата делегация в Пекин. Да насочим вниманието си към сегашното двудневно посещение на Владимир Путин – отново в Пекин.

2. Русия и Китай: партньорство отвъд икономиката и дипломацията

Посещението на Владимир Путин в Пекин – почти веднага след Доналд Тръмп, не е рутинен дипломатически акт. То е част от процес, който се развива устойчиво вече повече от 15 години, но след 2022 г. значително ускорява темпото си и обогатява взаимодействията. Ако в началото на XXI век отношенията между Москва и Пекин бяха предпазливо прагматични, днес те все по ясно се оформят като системно стратегическо взаимодействие.

Икономическото взаимодействие е само видимата част на върха на айсберга. Двустранната търговия между Китай и Русия нараства постоянно през последното десетилетие. След рязък скок през 2022 и 2023 г., тя се стабилизира през 2024 г. на 245 млрд. долара, но през 2025 г. спадна с 6,9% на годишна база (причината: падащите цени на петрола рязко намалиха стойността на руския износ въпреки относително стабилните обеми), като търговският обмен между двете страни надхвърли 240 млрд. долара, което е почти двойно повече спрямо 2019 г. Над 60% от енергийните експортни потоци на Русия към Азия преминават през китайския пазар или чрез инфраструктура, ориентирана към него. За разлика от енергийните маршрути в Близкия изток, руските тръбопроводи не преминават през уязвими морски пътища и тази реалност стана много по-важна, след като геополитическата обстановка се влоши в Ормузкия проток. на сегашните преговори Русия и Китай са постигнали сериозен напредък по проекта за газопровода „Силата на Сибир 2“ (проектът с капацитет 50 млрд. куб. метра годишно трябва да доставя на Китай руски газ, който преди е бил предназначен за Европа), като между двете страни вече има принципно съгласие по основните параметри на бъдещото съоръжение. Земеделието се превърна в друг стратегически стълб, тъй като Русия, сега водещият световен износител на пшеница, подписа дългосрочно споразумение през 2023 г. за доставка на Китай на 70 милиона тона зърно и маслодайни култури за период от дванадесет години. В същото време Китай се утвърди като основен доставчик на индустриално оборудване и технологии за Русия, особено в условията на ограничен достъп до западни пазари. Китай едновременно поддържа важни икономически отношения със САЩ, които надхвърлят 700 млрд. долара годишно, но това не му пречи да задълбочава взаимодействието с Русия. Такова икономическо поведение не е противоречие, а стратегия за взаимно проникване и създаване на трайни партньорства.

Безспорно икономическите отношения между Китай и Русия са асиметрични. Китайската икономика е приблизително 10 пъти по голяма от руската, а в глобалната търговия делът на Китай надхвърля 15%, докато този на Русия остава в рамките на под 2%. Но тази асиметрия не е непременно слабост. Тя създава различни, но допълващи се роли. От една страна, Китай става все по-важен производствен, технологичен и даже финансов център на световната икономика. От друга страна, Русия е огромен ресурсен, силен военен и ценен стратегически фактор. И ако Западът традиционно гледа на тази разлика като знак за зависимост, реалността е по сложна. В условията на нарастваща глобална фрагментация, ресурсите и сигурността стават също толкова важни, колкото и технологиите. От тази гледна точка Русия не е „по слаб партньор“, а необходим елемент от по широка конструкция от типа „лего“. Това състояние на отношенията, изглежда, от време на време дразни някои части от руския елит, който не скриват подозренията си че Пекин третира Москва като „младши партньор“ (Martynov, 2026).

Истинската трансформация и обогатяване на отношенията Китай-Русия се случва на стратегическо равнище и в посока на дълъг времеви хоризонт в бъдещето, както правилно е наречено „всеобхватно стратегическо взаимодействие и партньорство“. Русия намира в Китай не просто най-важен икономически и безценен технологичен партньор, а пространство за политическо взаимодействие, а Китай вижда в Русия необходим и верен партньор за стабилизиране и поддържане на геополитическия баланс. Но това толкова тясно взаимодействие с Русия – много по-богато и по-широко от другото със САЩ, не означава че Китай и Русия създават нещо като нов Съвет за икономическа взаимопомощ (СИВ) или нов Варшавски договор като контрапункт на НАТО. Изглежда, взаимодействието е подчинено на китайската логика да не се изграждат разделящи блокове, а да се развива жизнена глобална система чрез поддържане на баланси в световната архитектура. Трудно някой може да оцени това китайско поведение като изграждане на „съюзи“ в класическия смисъл (като ЕС или НАТО). Китайската политика е последователна по друга логика: максимум връзки, минимум обвързвания. В този контекст отношенията на Китай с Русия се характеризират с дълбочина, но не и с изключителност; със стратегическо, а не със съюзническо взаимодействие; с устойчиво нарастване и развитие, но и достатъчно гъвкави. От гледна точка на Пекин светът не трябва да бъде разделен на блокове, а свързан чрез мрежи от зависимости, в които Китай вече играе централна роля.

Истинският смисъл на посещението на Владимир Путин в Пекин е именно не в създаването на „класически съюз“, характерен за отминалия XX век, а в поддържането и развитието на координирана автономия, характерна за новия XXI век. Това означава многостранно взаимодействие чрез съгласуване по ключови въпроси, при избягване на участие в директни конфликти в различни точки по света, при взаимно „подсигуряване“ при външен натиск, но без пълно сливане на интересите. Подобен модел е много по устойчив от традиционните съюзи. Исторически съюзите се разпадат, когато интересите се разминават. Координацията обаче позволява различията да съществуват, без да разрушават връзката.

Така нареченото „партньорство без граници“ между Русия и Китай ще продължава да се задълбочава на фона на променящата се глобална геополитическа обстановка. Илюстрация на ползите на визитата на Владимир Путин е подписването на около 40 двустранни документа, както и съвместното изявление, посветено на разширяването на стратегическото партньорство между двете държави.

3. Какво означава всеобхватно стратегическо взаимодействие между Китай и Русия за света?

В глобален план взаимодействието между Русия и Китай променя три ключови параметъра на Голямата шахматна дъска чрез преобразуване на световния ред.

Първо и най-важното, което се забелязва, е краят на еднополюсния свят. Простичко казано, светът вече не може да бъде управляван от една сила - това не е идеологическа теза, а практическа реалност. Но зад тази елементарна формула се крие нещо много по-дълбоко. Еднополюсният свят не се е разпаднал, понеже САЩ е станал по-слаб икономически от Китай или по-незащитен във военно отношение от Русия. Ако се доверим на най-известния китайски политолог Ян Сюетун, не икономическата мощ или военната сила е ключът към глобалното влияние. По-скоро, твърди Ян, политическото лидерство е ключът към националната мощ, а моралът е съществена част от политическото лидерство. Икономическата и военната мощ са важни компоненти на националната мощ, но те са второстепенни спрямо политическите лидери, които действат в съответствие с моралните норми, същото важи и за определянето на йерархията на световния ред (Yan, Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power, 2013). И като продължение, колкото по-силно е политическото лидерство на една изгряваща държава, толкова по-вероятно е то да измести доминиращата държава, което се и случва (Yan, Leadership and the Rise of Great Powers, 2019). Фарид Закария, пак в този дух, отбелязва че светът става постамерикански, но не антиамерикански (Zakaria, 2012), т.е. не идва „краят на САЩ“, а се развива „възход на останалите страни“. Еднополюсният свят беше „момент“ след 1990 г., многополюсният е процес на изграждане на споделеното бъдеще. Имено в този аспект трябва да се разглеждат отношенията между Китай и Русия в техния сегашен възход, който чрез едновременният натиск на Вашингтон върху Москва и Пекин задълбочи сътрудничеството им повече, отколкото която и да е декларация от среща на върха.

Вторият променен параметър в многополюсния свят е признаването че икономиката може да служи като геополитическо „оръжие“. Веригите за доставки, енергията и технологиите се превръщат в инструменти на влияние, Русия и Китай комбинират именно тези ресурси и фактори по начин, който променя правилата на взаимодействие. Русия притежава ключови позиции в енергийните ресурси и суровините, докато Китай контролира значителни части от производствените вериги, индустриалното оборудване, технологичната инфраструктура и милиардна работна сила. Тази комбинация създава качествено нов тип взаимозависимост, при която икономическите връзки вече не са просто средство за растеж, а средство за стратегическо позициониране. Ограничаването на достъпа до енергийни ресурси, пренасочването на търговски потоци или контролирането на технологичните стандарти се превръщат в еквивалент на традиционните лостове на политическо влияние. В този смисъл, икономическата политика постепенно се слива с външната политика, а пазарните решения придобиват геополитическо измерение. Особено показателен е фактът, че устойчивостта на една икономика вече не се измерва само чрез растеж или производителност, а чрез способността ѝ да издържа на външен натиск и да пренарежда собствените си зависимости. Русия демонстрира подобна адаптация чрез пренасочване на енергийните си потоци, докато Китай използва мащаба на своя пазар и контрол върху производството, за да формира алтернативни икономически пространства. Така се очертава ново поле на глобална конкуренция – не само между армии и политически системи, а между икономически модели, вериги на стойност и технологични екосистеми. В крайна сметка икономиката престава да бъде неутрална среда на обмен и все по‑отчетливо се превръща в инструмент за постигане на стратегически цели. Това е една от най‑съществените разлики между еднополюсния и многополюсния свят: ако преди икономическата взаимозависимост се възприемаше като гаранция за стабилност, днес тя все по‑често се използва като средство за влияние, натиск и преразпределение на силата.

Третият най-разпознаваем параметър е че именно Пекин се превръща в естествен „център на преговорите“ за бъдещето на света. Все по често глобалните процеси ще се решават не чрез конфронтация, а чрез договаряне (или „сключване на сделки“ по не много точното определение на Тръмп) – и това договаряне преминава през Китай – лидерът на „меката сила“. Пекин постепенно се превръща в точката, през която преминава глобалното равновесие и се поддържа магнетизма на световната гравитация, а взаимодействието между Русия и Китай – в един от неговите основни стълбове.

Посещенията на Доналд Тръмп и Владимир Путин в Пекин не са само двустранни дипломатически събития. Те имат и трети адресат – Европейският съюз (ЕС), който все по осезаемо се оказва в далечната периферия на големите геополитически договаряния. Тези срещи показват една неудобна за европейците истина: ЕС през новия век не е център на преговорите, а обект на техните последици и остава в позиция, в която трябва да реагира, а не да инициира. ЕС все по рядко формулира правилата и все по често се съобразява с тях – и за войната в Украйна (ЕС „плаща сметката“, но е извън преговорния процес), и за войната срещу Иран, и за НАТО, и за поведението на другите велики сили по света (понякога пренебрегвайки международното право). Най сложният ефект обаче е политически – като последица от още по-тясното сближаване между Русия и Китай, което съчетано с активната позиция на САЩ спрямо Пекин, поставя ЕС в структурно неудобна позиция: от една страна – стратегическа зависимост от САЩ в сигурността чрез НАТО и еднопосочното (не)диверсифициране на редица доставки от САЩ; от друга страна – чрез силна икономическа зависимост от Китай най-вече по линия на вноса; от трета страна – чрез географска близост и историческа обвързаност с Русия. Така ЕС се оказва в ситуация, при която всяко независимо решение ще отваря нов проблем; ЕС трябва да избира, но няма избор, който да не отслабва друга негова позиция. В този четириъгълник (ЕС, Китай, Русия, САЩ) Европейският съюз не е равностоен връх, а по скоро географско пространство, върху което се отразяват решенията на другите три върха. Казано честно и откровено: ЕС е изправен пред стратегически избор или да се превърне в активен участник в новия баланс на силите, или да остане стабилен, но второ или третостепенен играч в система, формирана от други.

Библиография

Martynov, A. (2026, May 16). Beijing can no longer treat Moscow as a junior partner. Retrieved from RT: https:/www.rt.com/news/640052-beijing-moscow-sanctions-partnership/

Yan, X. (2013). Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power. Princeton University Press.

Yan, X. (2019). Leadership and the Rise of Great Powers. Princeton University Press.

Zakaria, F. (2012). The Post-American World. W. W. Norton & Company.

Си, Д. (2026). Управлението на Китай. Т. 2. София: Изток-Запад.