Си Дзинпин и пакистанският президент си размениха поздравителни послания по случай 75-годишнината на дипломатически отношения

/Поглед.инфо/ На 21 май китайският председател Си Дзинпин и пакистанският президент Асиф Али Зардари си размениха поздравителни послания по случай 75-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни.

Си Дзинпин посочи, че независимо от промените в международната обстановка, приятелството между Китай и Пакистан остава здраво и неразрушимо. „Отдавам голямо значение на развитието на китайско-пакистанските отношения и съм готов да работя с президента Зардари, за да използваме 75-годишнината от установяването на дипломатически отношения като възможност за укрепване на стратегическата комуникация, продължаване на традиционното приятелство, задълбочаване на всестранното сътрудничество и ускоряване на изграждането на по-тясна китайско-пакистанска общност на споделена съдба в новата ера. По този начин китайско-пакистанските отношения ще могат да бъдат в по-голяма полза за народите на двете страни и да допринесат за регионалния мир и развитие“, заяви Си Дзинпин.

Зардари заяви, че Пакистан високо оценява поредицата от широкообхватни инициативи за глобално развитие, предложени от председателя Си Дзинпин, и високо цени твърдия ангажимент за задълбочаване на отношенията между Пакистан и Китай. С това ще се насърчи изграждането на по-тясна пакистанско-китайска общност на споделена съдба в новата ера.