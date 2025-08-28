/Поглед.инфо/ На провеждащото се в момента Международно изложение на индустрията за големи данни 2025 бе съобщено, че обемът на китайската индустрия за данни е над 5,8 трилиона юана, а прогнозите са през периода 2025-2030 г. да поддържа средногодишен темп на растеж от над 15%.

Индустрията за данни обхваща основно шест сектора, включително разработване и използване, разпространение и търговия с данни.

Зам.-директорът на Националния изследователски институт за данни Дзян Дзян, заяви, че по предварителни оценки в индустрията са заети над 5 милиона души. Развитието на сектора е довело и до появата на нови професии като анотатори, брокери, специалисти по данни и инженери по алгоритми.