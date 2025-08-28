/Поглед.инфо/ На 26 август, по повод срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин, CGTN организира младежка онлайн дискусия под мотото „Обединяване на силата на младежта, изграждане на общо бъдеще“.

В нея се включиха 11 представители от Русия, Китай, Казахстан, Киргизстан и други страни в ШОС, които обсъдиха три основни теми – нови начини за обмен между хората, новите отговорности на младежите и перспективите пред ШОС.

Участниците в дискусията се обединиха около виждането, че Шанхайската организация за сътрудничество е ключова платформа за насърчаване на регионалното сътрудничество и развитие, и като такава играе все по-важна роля за засилване на обмена между хората и разширяването на възможностите за сътрудничество.