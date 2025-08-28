/Поглед.инфо/ Китайската столица Пекин представи план за ускорена интеграция на 5G и индустриалния интернет, насочен към изграждането на поне 20 5G фабрики до 2027 г.

Той предвижда създаването не по-малко от 50 специфични за индустрията 5G мрежи и развитието на необходимия брой доставчици на цялостни и специфични за индустрията 5G приложни решения.

Приоритет ще бъде даден на оптимизирането на покритието на 5G мрежата в ключови производствени зони и райони с гъсто присъствие на предприятия чрез внедряване на индустриални 5G частни мрежи и 5G-Advanced (5G-A).

Водещи компании в сектори като електроника, автомобили, оборудване и биофармацевтика ще стимулират изграждането на 5G фабрики.

Пекин също така ще насърчава технологичните иновации чрез валидиране на 5G приложения в области като промишлено производство, свързани автомобили и здравеопазване. Градът планира да ускори изследванията и предварителното внедряване на 6G в индустриални условия.