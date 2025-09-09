/Поглед.инфо/ На 9 септември в Пекин се състоя церемония по публично представяне на медийни продукти, свързани с 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия.

Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на Китайската медийна група, присъства на церемонията и даде старт на издаването на продуктите заедно с представители на войските, взели участие в парада.

Китайската медийна група се възползва от 85 езика, за да представи военния парад и празничната гала. Към 10 часа на 5 септември излъчването на живо и повторенията по всички медийни канали достигнаха общо 33,94 милиарда гледания, което е рекордно висок мащаб. Сигналите за излъчване на живо и новинарските видеоклипове бяха приети и излъчени от 2386 чуждестранни медии в 135 държави и региони.