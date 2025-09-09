/Поглед.инфо/ По случай 41-вия Ден на учителите китайският председател Си Дзинпин отговори на писмо на представители на учители от селски райони.

Той поздрави всички учители и служители в сферата на образованието с техния празник, като подчерта, че те са в основата на обучителния процес.

„Надявам се, че ще се придържате към първоначалната си мечта, ще усъвършенствате педагогическите си умения и ще се грижите с внимание за всяко дете, за да осигурите неговото добро израстване. Така ще подготвяте всестранно развити строители и приемници на социализма – добре възпитани, интелигентни и физически здрави“, посочва в писмото си Си Дзинпин.