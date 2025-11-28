/Поглед.инфо/ Пожарната служба в Хонконг публикува актуална информация за спасителните работи, като съобщи, че процедурите за потушаването на пожарите са приключили рано тази сутрин, а спасителните операции ще се фокусират върху претърсване на всички домове в засегнатите сгради, за да се гарантира, че няма останали заклещени хора там. Очаква се операциите да приключат преди обяд днес.

От Пожарната служба допълниха, че по време на спасителните работи са били мобилизирани 117 линейки. Засега са потвърдени 94 смъртни случая, а още 76 ранени души са транспортирани в болница за лечение.

На 26 ноември в няколко блока в жилищния комплекс „Хунфуюен“ в район Синдзие, Хонконг избухна голям пожар, който доведе до сериозни човешки жертви.