/Поглед.инфо/ На 28 ноември Политбюро на ЦК на ККП проведе заседание, на което беше разгледан „Доклад за състоянието на Централна инспекция на провинциите (автономни райони и градове, пряко подчинени на централното правителство)“.

Заседанието беше председателствано от Си Дзинпин, генерален секретар на ЦК на ККП. На срещата беше отбелязано, че са постигнати нови успехи и резултати в работата на различни провинции, райони и градове, но има и някои проблеми, на които трябва да се обърне голямо внимание от политическа гледна точка. Необходимо е да се засили ежедневният надзор, да се съчетаят инспекциите и корекциите с обучението, за да се реализира духът на четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП и да се изготви план за икономическо и социално развитие за периода на „15-ия петгодишен план“. Това ще послужи като решаващ лост за напредъка на пълното и строго самоуправление на партията и пречистването на политическата среда, като осезаемите резултати от коригирането стимулират висококачествено развитие.