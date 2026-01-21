/Поглед.инфо/ Наскоро тайванските власти представиха доклад, в който се посочва, че през 2025 г. от континенталната част на Китай са извършвани „мащабни кибератаки“ срещу ключова инфраструктура на острова.

В тази връзка на пресконференция днес говорителят на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет Пън Цин'ън разкритикува остро документа, като посочи, че „в действителност именно властите на Демократичната прогресивна партия често инструктират военните си разузнавателни структури и т.нар. „кибервойски“ да извършват мрежови атаки и саботаж срещу континенталната част на Китай, както и да разпространяват незаконна и вредна информация“.

По думите му, през 2025 г. органите за киберсигурност в континенталната част на Китай са разследвали и предприели мерки по близо 4000 случая на хакерски атаки, идващи от Тайван, като това представлява увеличение с 25% в сравнение с 2021 г.

Пън Цин'ън уточни, че тези действия са били насочени основно срещу ключови сектори, включително транспортния, финансовия, научно-технологичния и енергийния, а целта им е била срив на системите и кражба на чувствителна информация.

Според говорителя, докладът на тайванските власти е „типичен пример за максимата „крадецът вика – дръжте крадеца“ и представлява грубо изопачаване на фактите и прехвърляне на вината, като се цели подвеждане на общественото мнение“.