/Поглед.инфо/ Пристанище Нинбо е достигнало обем на обработените товари от над 1,4 милиарда тона, като за 17 поредни години заема първо място в света.

Годишният обем на контейнерния трафик надхвърли 43 милиона стандартни контейнера, запазвайки се на трето място в света, а комплексният оперативен капацитет на пристанището е постигнал скокообразно подобрение. Към края на 2025 г. контейнерните маршрути на пристанище Нинбо достигат 309, свързвайки над 700 пристанища в повече от 200 държави и региона по света, с почти 300 товарни кораба, пристигащи и отплаващи ежедневно, а индексът на свързаност на пристанището остава на второ място в света.