/Поглед.инфо/ На 19 януари Държавното статистическо бюро публикува данни, според които през 2025 г. доходите на населението са продължили да се увеличават, като тези на селските жители са нараснали по-бързо, отколкото на градските.

През годината средният разполагаем доход на глава от населението в страната достига 43 377 юана, което е увеличение с 5% спрямо предходната година, а след отчитане на ценовите фактори реалният ръст също е 5%.

По местоживеене, средният разполагаем доход на градските жители е 56 502 юана, което представлява номинален ръст от 4,3% и реален ръст от 4,2%. При селските жители средният разполагаем доход е 24 456 юана, което е увеличение с 5,8% на годишна база, а реалният ръст достига 6%.

През 2025 г. средните потребителски разходи на глава от населението възлизат на 29 476 юана, което е ръст от 4,4% спрямо предходната година, като след корекция за ценовите фактори реалното увеличение също е 4,4%.