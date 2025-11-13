/Поглед.инфо/ Китайският председател Си Дзинпин отговори на писмо от млади китаисти, окуражавайки ги да продължават да са посланици за обмен между културите.

„Разбрах, че обичате китайския език и цените китайската култура, като активно допринасяте за насърчаването на изследванията по китаистика и за обмена и взаимното опознаване между културите. Надявам се, че младите китаисти ще представят пред света един истински, многопластов и всеобхватен образ на Китай, ще действат като посланици на културния обмен между Китай и останалия свят и ще допринесат за изграждането на общност на споделена съдба.“

От 14 до 16 ноември в Пекин ще се проведе Световният конгрес за китаистика. 61 млади китаисти от 51 страни написаха писмо до председателя Си Дзинпин, споделяйки опитите и преживяванията си по време на своето обучение. Те също изразиха искрено желание да служат като мост на обмен между културите.