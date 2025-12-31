/Поглед.инфо/ Днес говорителката на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет Джан Хан заяви, че сепаратиското поведение на властите на Лай Циндъ е унищожило сериозно отношенията между Континенталната част на Китай и Тайван, накърнявайки основните интереси на китайската нация и жизнените интереси на тайванските сънародници. „Няма да толерираме никакво сепаратистко поведение, свързано с „независимостта на Тайван““, допълни говорителката.

Военното учение „Мисия на справедливостта – 2025“ е фокусирано само срещу сепаратистите и чуждата намеса, а не срещу обикновените тайвански сънародници.

„Надяваме се, че тайванските сънародници ще разпознаят изключителна вреда и опасност на сепаратистката линия на властите на Лай Циндъ и заедно с нас ще създадат бъдеще с държавно единство и национално възраждане“, допълни Джан Хан.