/Поглед.инфо/ Изкуствен интелект, смарт устройства и дигитално производство модернизират традиционната китайска медицина (ТКМ), подобрявайки диагностиката, производството и научните изследвания.

В Боджоу, провинция Анхуей, нощните пазари вече предлагат не само билкови чайове и акупунктура, но и „умни“ устройства, които симулират пулсова диагностика чрез данни от китките и глезените, издавайки мигновени здравни доклади. Система с изкуствен интелект анализира езика, лицето и гласа на пациентите, използвайки четирите класически метода на ТКМ. Създадена на базата на опита на близо 100 специалисти, тя може да оцени над 500 заболявания и да даде препоръки за поддържане на здравето.

В същото време в процесите на производството пък компании като Huatuo TCM използват смарт системи за почти целия процес – от прецизен контрол на температурата до извличането на активни компоненти от билките.