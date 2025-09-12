/Поглед.инфо/ На 10 септември Държавният съвет на Китай одобри създаването на национален природен резерват „Хуанйен“. Това е важна мярка на Китай за защитата на екологията и околната среда на акваторията на остров Хуанйен след публикуването на доклад по темата през юли миналата година.

Филипинското външно министерство изрази „силни протести“ относно случая. В отговор Китай заяви, че остров Хуанйен е негова територия и не приема неразумни критики или т.нар. „протести“ от Манила. Според анализатори реакцията на Филипините всъщност доказва законността на мерките за защита, предприети от Китай, и подчертава неговата отговорност за поддържането на мир, приятелство и сътрудничество в Южнокитайско море.

Съгласно международните права, включително Конвенцията на ООН по морско право, Китай има задължение да защитава и опазва морската среда. Остров Хуанйен е атол със специфични географски условия и уязвима екосистема. Затова Китай незабавно приложи мерки за опазване, изпълнявайки своите международни отговорности. Подобни практики съществуват и в редица водещи морски държави като САЩ, Великобритания, Франция, Австралия и Нова Зеландия, където са създадени природни и морски резервати. Учредяването на националния природен резерват „Хуанйен“ е в съответствие с тази общоприета международна практика.