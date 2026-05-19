Поглед към Китай

Центърът за китайски езикови програми на КМГ представи 42 нови проекта

/Поглед.инфо/ На 19 май в Пекин бяха официално представени новите проекти на Центъра за китайски езикови програми на Китайската медийна група.

Четиридесет и две висококачествени програми представят панорамна гледка към жизнената практика на модернизацията в китайски стил, изобразяват съвременния чар на китайската култура и всеобхватно ще покажат отговорността на Китай за отваряне към външния свят на високо ниво. Списъкът беше обявен от зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн, председателят на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия Жън Хунпин, зам.-директорът на Института за партийна история и литература на ЦК на ККП Хуан Ипин.

Документалната поредица „Бъдещето в процес на развитие“ представя интервюта с водещи фигури в технологичните иновации. Програмата дава задълбочен поглед върху тенденциите в развитието на индустриите на бъдещето в Китай. Документалният филм „Произведено в Китай“ пък събира водещи индустриални компании, документирайки авангардни практики в интелигентното производство в Китай.

