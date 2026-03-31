/Поглед.инфо/ Вчера в 19:00 часа пекинско време ракетата носител „Лияо-2 Яo-1“ излетя от иновационната зона за търговска космическа дейност „Дунфън“ и успешно изведе на предвидената орбита прототип на космическия кораб „Цинджоу“.

„Цинджоу“ тежи едва 4,2 тона и е с еднокабинна интегрирана конструкция, може гъвкаво да се адаптира към различни типове ракети и притежава отлична съвместимост при изстрелване. Настоящият летателен тест включва общо 27 проекта, свързани с технологични резерви, проверка в орбита, научни изследвания и научнопопулярни материали. Ще се проведат и серия от технически тестове в орбита на височина от 200 до 600 километра.

„Цинджоу“ ще се скачи с китайската космическа станция и ще предоставя услуги за транспортиране на товари към нея.