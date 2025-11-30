/Поглед.инфо/ Очаква се до 2030 г. средната продължителност на живота на китайците да достигне 80 години, с една година повече от тази през 2024 г., а основните здравни показатели да бъдат на нивото на страните с високи доходи, заяви Лей Хайчао, директор на Националната здравна комисия, на пресконференция, на която бе представена здравната стратегия на Китай за периода на 15-ата петилетка (2026-2030).

В нея се предвиждат серия от мерки за подобряване на здравето на хората, включително увеличаване на капацитета на общественото здравеопазване, укрепване на системата за контрол на заболяванията и ефективно предотвратяване и контрол на основните инфекциозни заболявания.

Законодателството относно оценките на въздействието върху здравето ще бъде усъвършенствано, а здравното образование ще бъде интегрирано в националната образователна система. Нивото на здравна грамотност на китайските жители трябва да се увеличи от 31,87% през 2024 г. до над 40% до 2030 г.

Тъй като инфекциозните заболявания остават основно предизвикателство, заяви Лей Хайчао, здравните власти ще засилят мониторинга и ранното предупреждение, лабораторните тестове, епидемиологичните проучвания, реагирането при извънредни ситуации и изграждането на капацитет за медицинско лечение.

Китай ще работи за подобряване на политиките и мерките, включително осигуряване и отпуск по майчинство и безплатно предучилищно образование.

С очакваното нарастване на възрастното население през периода на 15-ата петилетка, защитата на здравето на тази категория граждани ще бъде от съществено значение за постигане на целта за средна продължителност на живота от 80 години, каза Лей.