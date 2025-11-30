/Поглед.инфо/ Към 29 ноември 2023 г. от старта на новия западен сухоземен и воден транспортен коридор през 2017 г. по него са изпратени общо над 5 милиона стандартни контейнера с товари, като броят им е надхвърлил 5 милиона.

През настоящата година са изпратени повече от 1,3 милиона контейнера, което е увеличение с 55,3% спрямо същия период на миналата година.

Тези резултати осигуряват ефективни транспортни услуги, които укрепват търговските връзки между страните и регионите по маршрута и същевременно изграждат важна логистична артерия, свързваща вътрешността на Китай с държавите от АСЕАН и целия свят.

Основните износни стоки по новия транспортен коридор тази година са химически продукти, машинни части и електромобили, а вносните стоки включват алуминиеви руда, въглища и зърнени култури. От общото количество контейнери, 657 000 са изпратени от пристанищата към вътрешността на страната, а 651 000 – от вътрешността към пристанищата.