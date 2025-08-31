/Поглед.инфо/ Делегациите на Русия и Азербайджан активно взаимодействат.

Лична среща между руския президент Владимир Путин и азербайджанския президент Илхам Алиев все още не се е състояла, но представители на руската делегация са поддържали активен контакт с азербайджанските официални лица, съобщи помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

Засега не мисля, но членовете на руската делегация активно общуваха с колеги от Азербайджан,— отбеляза представителят на Кремъл.

Ушаков добави, че подобно взаимодействие допринася за развитието на многостепенен диалог, дори при липса на директен контакт между лидерите на държавите.

По-рано стана известно, че Владимир Путин се е срещнал с арменския премиер Никол Пашинян по време на четиридневното посещение на руския президент в Китай. Разговорите са се провели в рамките на натоварена програма, включваща участие в международни форуми и двустранни консултации с лидери на други държави.

