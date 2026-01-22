/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Владимир Трифонов с проф. Николай Витанов инициативата на Доналд Тръмп за „Съвет за мир“ е подложена на безпощаден разбор – като проект за глобален контрол, икономически натиск и политическо подчинение. Може ли този съвет да измести ООН, защо България рискува да влезе без мандат и интерес, как Путин използва блокираните руски активи като геополитическо оръжие и защо Гренландия, Иран и Сирия показват, че светът се връща към правото на силата.



Поглед.инфо винаги разглежда скритите механизми на властта зад гръмките лозунги за мир и сигурност.

В този разговор проф. Николай Витанов анализира в дълбочина идеята на Доналд Тръмп за „Съвет за мир“ и нейните реални последствия за глобалната система. Според него става дума не за мир, а за нов инструмент за трансформиране на икономическата мощ на САЩ в политическо господство.

Обсъждат се ролята на Русия и ироничният ход на Владимир Путин с предложения „милиард“, разломът между САЩ и ЕС, стратегическото значение на Гренландия, възможните сценарии за Иран, промените в Сирия и защо Китай предпочита да чака, вместо да влиза директно в конфликта.

Разговор за свят, в който международното право отстъпва, а териториите и ресурсите отново стават ключ към властта.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=yGBwO_iDhnU&pp=2AYC

#Витанов #Тръмп #СъветЗаМир #ООН #САЩ #Русия #Геополитика #Гренландия #Иран #Китай #ПогледИнфо