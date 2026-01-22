/Поглед.инфо/ Проф. Николай Витанов в предаване с Владимир Трифонов прави безпощаден разрез на реалната ситуация в Украйна – разпадаща се енергосистема, намаляваща западна помощ и армия, изправена пред стратегическо изтощение. След изявите на Зеленски в Давос и фона на отстъпващия Запад, Витанов очертава защо Русия няма причина да спира войната и защо „мирните планове“ са геополитическа илюзия.



Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите процеси отвъд пропагандата и официалните внушения.

В първата част на разговора с Николай Витанов обсъждаме:

защо воинственото поведение на Зеленски е за вътрешна консумация

реалното състояние на фронта и защо инициативата е у Русия

защо САЩ губят интерес към Украйна, а Европа остава без ресурс

защо преговорите за мир са обречени да се решат на бойното поле

как Русия използва войната, за да се превърне във високотехнологична сила

защо оптимизмът на Запада е стратегическа самозаблуда

Разговор за края на илюзиите, за смяната на световния ред и за това кой реално държи силните карти през 2026 г.

Втора част:

