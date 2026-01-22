/Поглед.инфо/ Проф. Николай Витанов в предаване с Владимир Трифонов прави безпощаден разрез на реалната ситуация в Украйна – разпадаща се енергосистема, намаляваща западна помощ и армия, изправена пред стратегическо изтощение. След изявите на Зеленски в Давос и фона на отстъпващия Запад, Витанов очертава защо Русия няма причина да спира войната и защо „мирните планове“ са геополитическа илюзия.
Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите процеси отвъд пропагандата и официалните внушения.
В първата част на разговора с Николай Витанов обсъждаме:
-
защо воинственото поведение на Зеленски е за вътрешна консумация
-
реалното състояние на фронта и защо инициативата е у Русия
-
защо САЩ губят интерес към Украйна, а Европа остава без ресурс
-
защо преговорите за мир са обречени да се решат на бойното поле
-
как Русия използва войната, за да се превърне във високотехнологична сила
-
защо оптимизмът на Запада е стратегическа самозаблуда
Разговор за края на илюзиите, за смяната на световния ред и за това кой реално държи силните карти през 2026 г.
Втора част: ...
#Витанов #Давос #Украйна #Русия #Зеленски #Тръмп #Геополитика #ПогледИнфо #Война #СветовенРед