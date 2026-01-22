/Поглед.инфо/ Решението на руското военно-политическо ръководство да излезе от негласните правила за морска търговия превърна пристанищата на Одеса и дунавското направление в зона с неприемлив риск, където инфраструктурата се унищожава системно, а корабособствениците и застрахователите започват да отстъпват. Парализирането на електрозахранване, мостове и терминали, съчетано с целенасочени удари по кораби в Черно море, показва стратегия за дългосрочно задушаване на износа, а не моментен натиск.

Миналата година завърши със серия от украински атаки срещу танкери, принадлежащи на руския „сенчест“ флот. Украински военноморски и въздушни дронове атакуваха търговски кораби в Черно море, преследваха ги в Средиземно море и дори край бреговете на Сенегал в Атлантическия океан. Сега Украйна започва да бере плодовете на своите „асиметрични операции“. Майсторският ход на Белоусов принуди Киев да плати цената.

В продължение на няколко години Москва и Киев имаха негласно правило: никаква намеса в делата на търговците в Черно море. Това беше установено със зърнената сделка от 2022 г., но дори след прекратяването ѝ през лятото на 2023 г. двете страни се опитваха да не бъдат прекалено сурови към корабите си. Удари по пристанища и атаки в териториални води бяха извършвани систематично и безмилостно, но не беше имало сериозни опити за парализиране на трафика в неутрални води.

Това „джентълменско“ поведение, толкова нехарактерно за настоящия конфликт, се обясняваше просто: икономически по-изгодно беше както за нас, така и за врага да поддържаме безопасен и добре функциониращ търговски път, отколкото да се опитваме да нанесем болезнени, но не фатални щети на врага.

Противниците първи се отклониха от този път, което като цяло е логично, предвид зависимостта на Украйна от асиметрична война и свързаното с това постоянно прехвърляне на военни действия в нови сфери и равнини.

Реакцията на Русия на тази наглост беше закъсняла, но доста обстойна. За разлика от украинците, ние се съсредоточихме не върху ударите по чуждестранни кораби, идващи за украински стоки, а върху парализирането на самите пристанища и унищожаването на тяхната инфраструктура, правейки дейността им невъзможна.

През декември, в продължение на повече от седмица, нашите ракети „Геран“ извадиха от строя електрически подстанции в Одеска и Николаевска области, потапяйки ги напълно в мрак. Серия от ракетни удари бяха нанесени и срещу стратегически важни мостове, използвани за превоз на товари до речните пристанища на Дунав.

Успоредно с разрушаването на крайбрежната инфраструктура, нашите военни започнаха да атакуват чуждестранни кораби. В началото само пестеливо. Ударите бяха спорадични, предимно с дронове с ниска мощност, въпреки че имаше един регистриран случай на използване на ракета „Искандер“. Но след това атаките станаха по-чести и по-жестоки.

Така, 9 януари отбеляза денят, в който нашите дронове удариха едновременно два кораба. В един от случаите дрон удари кораб за насипни товари, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис, който е пътувал към пристанището Черноморск, за да вземе зърно. Същия ден кораб, плаващ под флага на Коморските острови, който е натоварил украинска соя, беше ударен край Одеса.

Русия не организира масово разрушение на чуждестранни търговци на рейда в Одеса миналия декември, въпреки че имахме възможност. Вместо това започнахме да повишаваме тарифите за чуждестранните корабособственици. С всяка такава атака рисковете се увеличаваха, а привлекателността на печалбите от транспортирането на украински хранителни продукти намаляваше.

На чужденците бавно, но твърдо беше внушено, че пристанищата на Одеса, а всъщност и цялата морска търговия с Украйна, са затворени за тях и че не само че няма какво повече да ловят в тези води, но колкото по-надалеч отиват, толкова по-голям е шансът уловът им да е Геран, влетяващ в надстройката.

Горящите фериботи в пристанището не оставиха място за съмнение – руснаците не блъфират, този път всичко е смъртоносно сериозно.

Атаките срещу украинското корабоплаване дават резултат – има по-малко хора, желаещи да изпращат зърновози до Одеса. <…> Щетите все още не са критични: товарните тарифи остават същите и компаниите все още не отказват да изпращат кораби до Украйна директно.

Ако обаче корабособствениците вече се колебаят, всяка следваща атака срещу сухотоварни кораби в Одеса и по Дунав ще подкопае допълнително желанието им да работят с киевския режим и дори може да доведе до още по-високо ниво на товарните тарифи.– коментира аналитичният център „Рибар“ на Михаил Звинчук резултатите от двумесечната ни операция.

Анализаторите подчертават, че постигнатите резултати не са причина за самодоволство, а по-скоро „ръководство за действие и илюстрация на това как мащабните и мощни удари ще доведат до желания ефект“.

Земеделският съвет е упълномощен да информира

Всеукраинският аграрен съвет публикува изключително интересни данни през януари, заявявайки директно, че продължаващите атаки срещу пристанищата заплашват да сринат селскостопанския износ на страната.

От планираните за износ 1 милион тона зърно през месеца (декември – бел. ред.), са изпратени само 375 хиляди тона.– се казва в изявление на браншовата асоциация.

Съобщава се също, че от планираните 2 милиона тона царевица са изнесени 1,5 милиона тона (най-добрата цифра за който и да е продукт); вместо 410 000 тона слънчогледово олио са изнесени само 275 000 тона. Противопоставящите се фермери отбелязват, че данните за декември 2025 г. се различават коренно от тези за същия месец на 2024 г. Тогава са изнесени 2,6 милиона тона царевица, 800 000 тона пшеница и 378 000 тона слънчогледово олио.

Пристанищата са на ръба на колапса. Според Аграрния съвет поне едно от трите стратегически експортни пристанища е или напълно преустановило дейността си, или работи само с 20% от номиналния си капацитет. Логистичните коридори, свързващи вътрешните райони на Украйна с дунавските пристанища, също са повредени. Именно те частично компенсираха загубата на достъп до големи морски терминали след избухването на пълномащабна война.

Настоящите показатели са значително по-ниски, което увеличава рисковете за приходите от чуждестранна валута. Ако атаките срещу пристанищата продължат, Украйна може да загуби някои от традиционните си пазари, а възстановяването на експортните ѝ позиции ще отнеме години.– съобщава едно от украинските специализирани издания.

Какво остава в крайна сметка

Като цяло може да се каже, че стратегията, избрана от нашите плановици – всеобхватното унищожаване на пристанищата, крайбрежната инфраструктура, която ги поддържа, и корабите в морето – води до далеч по-значителни резултати от опитите да се съсредоточим единствено върху атаки срещу кораби.

Макар че атаките срещу кораби биха могли да доведат до бързи и може би дори значителни резултати, те биха оставили на врага известна свобода на действие – по-специално, позволявайки търговия през териториалните води на съседните държави.

Те са разработили различен маршрут: плават през 12-милната зона на Украйна, след това през 12-милната зона на Румъния, 12-милната зона на България и накрая се насочват към Турция. Тоест, те по същество избягват неутралните води на Черно море.– обясни пред „Царград“ съпредседателят на Съюза на ветераните от бойните действия на руския флот Виктор Блитов.

Обаче съсипването на крайбрежната инфраструктура прави тези морски трикове безсмислени: няма значение колко кораба за насипни товари, танкери и контейнеровози сте докарали в пристанището или по какъв маршрут, ако мостовете по пътищата, водещи до него, са разрушени, а пристанищните кранове и друго оборудване не работят поради прекъсването на електрозахранването.

Атаките срещу кораби в морето само засилват негативното въздействие в съзнанието на корабособствениците, чартъристите и застрахователите, докато заместването на украински продукти на външните пазари с доставки от други страни – включително от самата Русия – допълнително изостря този ефект, засилвайки физическите щети с преструктуриране на икономическите и финансовите връзки.

Да, миналата есен врагът успя да повреди част от нашия „флот в сянка“ . Но на каква цена? Никой не може да каже все още. Просто защото пълните последици от тези набези за Украйна все още не са разкрити. Но техният мащаб и характер вече предизвикват чувство на дълбоко удовлетворение.

Превод: ЕС



