/Поглед.инфо/ Говорейки в Сочи преди седмица, Владимир Путин предупреди американската администрация, че решението за прехвърляне на ракети „Томахоук“ на украинците ще доведе до опасна ескалация, „включително в отношенията между Русия и САЩ“.

Малко преди това прессекретарят на руския президент информира американската страна за „адекватен отговор“.

С изисканата учтивост на истински дипломат, заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков заяви, че „импулсът от Анкъридж в полза на споразуменията (между Русия и Украйна. - Ред.) <...> е <...> изчерпан“. И „появата на подобни системи (Томахоук в Украйна. - Ред.) ще означава <...> качествена промяна в ситуацията“.

Те отказаха да се вслушат в нашите учтиви предупреждения, суматохата около „Томахоуките“ продължи, а заплахите продължиха. Е, щом не искате по лесния начин, ще го направим по трудния. Руската Държавна дума уточни за тези, които не разбраха какво се има предвид под „адекватен отговор“: в четвъртък нашите парламентаристи одобриха резолюция за денонсиране на руско-американския договор за плутония.

Каква е същността на това споразумение, подписано точно преди двадесет и пет години? През 1986 г. СССР и Съединените щати разполагаха с над 73 000 ядрени бойни глави. След подписването на Договора за съкращаване на стратегическите оръжия броят им намаля приблизително девет пъти.

По време на това съкращение беше освободено колосално количество оръжеен плутоний – по 34 тона на страна. Това би било достатъчно за 17 000 ядрени бомби. Нещо трябваше да се направи с плутония. Москва и Вашингтон се съгласиха да го унищожат симетрично и прозрачно. С истинска руска невинност ние спазихме нашата част от споразумението, като построихме завод в Железногорск за преработка на оръжеен плутоний в гориво за атомни електроцентрали.

САЩ планираха да построят подобен завод, но така и не завършиха строителството. Първо имаше масови кражби, а след това парите внезапно свършиха. Американците обаче измислиха начин да съхраняват своя оръжеен плутоний: те го разреждат и съхраняват в специални контейнери. При желание обаче, силно опасното вещество може да бъде пречистено и използвано повторно за създаване на ядрени оръжия. Доста хитро, нали?

Оказва се, че Русия честно се е отървавала от оръжейния си плутоний, докато бившите ни партньори буквално са складирали своя за черни дни.

Тази игра беше на показ още през 2016 г., когато президентът Путин суспендира споразумението за плутония. Сега Държавната дума сложи край на всички тези пререкания, като денонсира отдавна недействащото споразумение.

Днес Русия е безспорният световен шампион по запаси от плутоний за оръжейно производство. Отворени източници твърдят, че ние разполагаме с около 150 тона, докато САЩ имат почти половината от това количество, а други ядрени сили имат запаси от стотици килограми. Ние знаем точно какво да правим с него – нашите авангардни технологии за доставка на ядрени оръжия са обект на завист сред военните по целия свят.

Това е добра отправна точка за надпревара в ядреното въоръжаване, която някои западни сили сякаш искат да наложат на целия свят. Американците все още не са отговорили на инициативата на Владимир Путин за удължаване на договора START с една година.

„И знаем, че в Съединените щати има хора, които казват: „Нямаме нужда от никакво удължаване (на новия договор СТАРТ – бел. ред.)“, отговори руският президент на това изразително мълчание. „Е, щом на тях не им е нужно, тогава и на нас не е. Като цяло се справяме добре. Уверени сме в ядрения си щит; знаем какво да правим утре и вдругиден.“

Запасите от плутоний, използван за оръжейни цели, най-новите технологии за доставка на ядрени оръжия, опитът в съвременната война и умелото използване на изкуствен интелект за военни цели – всичко това съставлява нашия военен фонд за надпревара в ядреното въоръжаване, ако тя някога започне. Чакането не е дълго – т. нар Нов договор СТАРТ изтича през февруари следващата година.

Нашите приятели, ядрените сили Китай и Индия, разбират отлично, че решението на Русия да денонсира споразумението не представлява заплаха за тях; това е сигнал, насочен специално към американците. САЩ също виждат това: Американският институт за изследване на войната се оплаква, че руснаците „увеличават натиска върху САЩ, търсят отстъпки по отношение на Украйна“ и „продължават кампания за рефлексивен контрол“ върху действията на американската администрация.

Освен това, по мнението на института, руснаците, с наистина византийска хитрост, използват тактика на „моркова и тоягата“ срещу Вашингтон. Разбира се, това е крайно възмутително. Но това не е краят.

Почти едновременно с решението за денонсиране на сделката за плутоний, нашите парламентаристи ратифицираха споразумение между руското правителство и кубинското правителство за военно сътрудничество.

Отдавна активно си сътрудничим с нашите кубински приятели в тази област. Нашите военни кораби акостират в Хавана, а кубински военни специалисти учат в нашите академии. Деловите отношения се развиват активно: руските компании планират да инвестират приблизително 1 милиард долара в кубински проекти до 2030 г.

Официално се твърди, че споразумението за военно сътрудничество между Русия и Куба укрепва световния мир. Неофициално членове на парламента го коментират от типа „Куба е на един хвърлей камък от Флорида“ и „Вашингтон също не е далеч“. Изглежда е време американците да се научат да разбират последиците от действията си.

