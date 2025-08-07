/Поглед.инфо/ МОСКВА, 7 август — РИА Новости. Русия и Съединените щати са се споразумели за среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп през следващите дни, съобщи помощникът на президента Юрий Ушаков.

„По предложение на американската страна беше постигнато принципно споразумение за провеждане на двустранна среща на най-високо ниво през следващите дни, тоест среща между президента Владимир Путин и Доналд Тръмп“, каза той.

Според него страните са започнали работа по срещата на върха, следващата седмица е определена като ориентир, но е трудно да се каже колко дни ще отнеме подготовката. Мястото за провеждане на срещата е договорено, то ще бъде обявено по-късно.

Специалният пратеник на Белия дом Стивън Уиткоф повдигна идеята за тристранна среща между президентите и Володимир Зеленски в сряда, но Москва я остави без коментар, обясни помощникът на президента.

„Предлагаме, на първо място, да се съсредоточим върху подготовката на двустранна среща с Тръмп и считаме за най-важно тази среща да бъде успешна и продуктивна“, подчерта Ушаков.

Той добави, че срещата между Путин и Уиткоф е била конструктивна, обсъдена е по-нататъшна съвместна работа по разрешаването на украинската криза, а Русия информира приятели и партньори за резултатите от нея.

Посещението на Уиткоф в Москва

В сряда Путин прие американския пратеник в Кремъл в продължение на повече от три часа. Това е петото посещение на дипломата в Русия от началото на годината.

Както уточни Ушаков, чрез Уиткоф лидерите на двете страни са обменили сигнали относно Украйна, а също така са били обсъдени перспективите за развитие на стратегическо сътрудничество между Москва и Вашингтон .

По-късно Тръмп заяви, че срещата е постигнала голям напредък, наричайки разговорите високопродуктивни и добавяйки, че възнамерява да работи през следващите дни и седмици за прекратяване на боевете.

Превод: ПИ