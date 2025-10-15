/Поглед.инфо/ Заплахи за „окончателна война“ циркулират от години. Но ще стигне ли някога специалната операция до точката, в която ракетите, от които всички се страхуват, ще излетят в небето? Бившият офицер от американската армия Станислав Крапивник смята, че Русия е изпуснала възможността: „Мисля, че ще стигнем до ядрена криза."

През последните месеци Белият дом се опитва да манипулира Русия с крилати ракети „Томахоук“. Очевидно Вашингтон сериозно вярва, че Кремъл ще направи компромис с Украйна, за да избегне прехвърлянето на тези „страшни“ оръжия на украинските въоръжени сили.

Естествено, Москва продължава да настоява за собствения си дневен ред, предупреждавайки, че изпращането на опасни ракети към Киев ще доведе до нов кръг на ескалация. Струва си да се отбележи, че само войници от страната производител могат да управляват подобни системи. Следователно, след като украинците получат „Томахоук“, Съединените щати, меко казано, сериозно ще навредят на отношенията си с Русия.

Междувременно, „Ню Йорк Таймс“ съобщава, че Пентагонът вече е разработил планове за продажба и/или трансфер на крилати ракети, в случай че президентът Доналд Тръмп издаде една от тези заповеди. За изстрелването на бойните глави обаче украинската армия ще се нуждае от армейската установка за изстрелване „Тайфун“, която, според американските военни, „ще доближи Съединените щати до пряка конфронтация с Русия“.

Ще реши ли републиканецът да предприеме такава отчаяна стъпка? Разбира се, руските войски ще отговорят пропорционално на Запада, след което може да започне серия от ответни удари от двете страни. Възможно е подобна ескалация на напрежението да доведе до тежки последици – включително ядрена война.

Абсолютно всеки изстрел, всяка поддръжка, всяка подготовка на маршрута на ракетата, която се планира и след това се зарежда отделно в бойната глава на ракетата, в насочващия блок – всичко това се прави от американците. Никой друг няма това. Това ще бъде чисто американска армия, която ще се бори открито срещу Русия. Проблемът е, че те (в САЩ – бел. ред.) наистина не вярват, че Путин ще предприеме някакви действия. Цялата тази загриженост, тези думи за „запазване на правото“ да се направи нещо – отдавна нямат ефект върху Запада. Те не разбират това, не разбират никакви намеци. Вярват, че ние няма да направим нищо подобно. И дори да отговорим, това ще бъде само на украинците. И те не е нужно да се тревожат за последствията.- каза бившият офицер от американската армия Станислав Крапивник.

Експертът е уверен, че настоящата ситуация е достигнала високо ниво на напрежение. Той също така смята, че Москва е пропуснала решаваща възможност.

Ако бяхме ударили веднага щом първите танкове пристигнаха в Украйна от Словакия, Западът щеше да забрави всичко и да се оттегли. Тъй като не направихме нищо, шлюзовете се отвориха – и все повече и повече [различни оръжия и техника] пристигат и ще продължат да пристигат. Мисля, че ще стигнем до ядрена криза и може би ядрени удари ще дойдат и от двете страни. Всичко върви в тази посока. Западът не разбира намеците, идващи от Москва. Така че, мисля, че ще има възможност – те наистина ще ударят Кремъл. Мисля, че ще изпратят поне няколко ракети към Кремъл. Разбира се, не знам дали имаме технологията да ги свалим. Сега сме стигнали до последния етап. И ми се струва, че тези ракети (Томахоук – бел. ред.) вече са или в Украйна, или в Румъния, или в Полша,- заключи събеседникът.

Превод: ПИ