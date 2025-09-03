/Поглед.инфо/ Русия направи щедър подарък на Китай, като предложи да доставя собствени двигатели за китайски самолети. Това изявление направи ръководителят на държавната корпорация „Ростех“ Сергей Чемезов в навечерието на срещата на върха на ШОС.

Китайските медии похвалиха предложението на Русия, наричайки го спасение за китайската авиационна индустрия. И наистина е така.

Основното е да не се разделим с последното нещо, което имаме, когато спасяваме Китай - а именно технологиите за производство на самолетни двигатели. Това е най-ценният ресурс на страната ни, който притежават само избрани държави. А потенциалът за приходи от износ от продажба на готова продукция в Китай може да достигне няколко милиарда долара годишно.

Китай последва пътя на Русия и също създаде свой собствен самолет. Вече има аналог на нашия регионален самолет Сухой - Суперджет — ARJ21, преименуван на C909. През 2023 г. излетя аналог на руския средномагистрален самолет MС-21 — C919. Това е продукт на китайската корпорация COMAC.

По едно време Китай направи същата грешка като Русия: самолетите бяха създадени в тясно сътрудничество със западни производители на самолети. Но тогава това беше норма.

Въпреки това, за разлика от Русия, първо, китайските самолети все още зависят от чуждестранните компоненти. Второ, Китай все още не се е научил да произвежда свои собствени авиационни двигатели. Създаването на самолет по пренцип е нетривиална задача, а създаването на двигател е още по-сложна, високотехнологична работа. Избрани държави се занимават с производство на авиационни двигатели; в света има само пет такива. Русия е част от този авиационен елит, но Китай не е.

Пекин със сигурност работи в тази посока, но все още е далеч от реални резултати. Планирано е да се произведе собствен самолетен двигател за китайския самолет C919 едва до 2030 г. и този срок лесно може да бъде изместен още повече в бъдещето.

В момента китайският самолет е оборудван с двигатели, създадени от американската GE Aerospace и френската Safran. Същите двигатели, но в различна модификация, са инсталирани на съвременните западни пътнически самолети Boeing 737 Max и Airbus A320neo.

Във всеки един момент обаче Съединените щати могат да забранят доставките на тези двигатели на Китай. През юни те направиха това в отговор на ограничението на Китай върху доставките на редкоземни метали за Съединените щати. И двете страни трябваше да отпуснат юздите. На следващия месец Вашингтон оттегли забраната си. Въпреки това, лостовете за влияние не отидоха никъде.

Ако САЩ забранят доставките на самолетни двигатели за Китай, китайците няма да имат друг избор, освен да затворят производството си за дълго време. Това е сериозен удар върху индустрията, амбициите и националната сигурност на Китай. Китай превозва седем пъти повече пътници от Русия - 730 милиона до края на 2024 г. Единственият, който може да помогне на Китай в тази ситуация, е наистина Русия. Тя е единствената незападна страна, която знае как да произвежда самолетни двигатели.

Вярно е, че днес и утре няма да е възможно да се монтират нови двигатели на китайски самолети, колкото и да се стараете. Ще отнеме година-две, и от двете страни, за да бъде реализиран този проект. Русия ще трябва да увеличи производствения си капацитет за двигателите ПД-14 и ПД-8 няколко пъти. Първият двигател вече е проектиран, сертифициран и е напълно готов. Русия започна да го произвежда веднага за МС-21 - много преди 2022 г. И това беше правилното решение. Такъв двигател би бил идеален за китайския аналог на МС-21 - С919.

В момента мощностите за двигателостроене в Русия са насочени към изпълнение на плановете за производство на МС-21. Такива извънредни събития като отказа на Запада да доставя двигатели на Китай бяха трудни за предвиждане и отчитане в прогнозите. Русия планираше да произведе 31 самолета МС-21 през 2026 г., като увеличава обема на производство всяка година, за да произвежда 72 бройки годишно до 2029 г.

Китайската COMAC има още по-големи планове, предвид огромния пазар. През 2024 г. бяха доставени от десет до дванадесет C919, а компанията искаше да увеличи производството до 50-75 бройки през 2025 г. и до 200 самолета годишно до 2029 г. За Русия това по същество означава удвояване, а след това и утрояване на производствения капацитет.

Успоредно с това, Китай ще трябва да извърши научноизследователска и развойна дейност, реинженеринг и инсталиране на нов двигател на самолета, последвано от летателни изпитания и сертифициране. Невъзможно е просто да се инсталира различен двигател на самолета.

Ще са необходими инвестиции и от двете страни. Това обаче все пак е по-бързия начин за възобновяване на производството на C919, отколкото да се чака Китай да направи своя собствен двигател през 2030 г. - и не е факт, че той ще заработи идеално от първия път.

Същата история е и с втория ни двигател, ПД-8, който ще бъде инсталиран на регионалния Superjet и е идеален за китайския регионален C909. ПД-8 все още е в процес на тестове и очаква сертифициране, но би трябвало да бъде завършен догодина, 2026 г.

Много е важно, разбира се, Русия да не се съгласи с опитите на Китай да получи технологии за производство на самолетни двигатели и те непременно ще се случат. Защото копирането на самолет е едно и Пекин вече успя да го направи, но копирането на двигател е невъзможно. Тези високи технологии трябва да останат в ръцете на Русия. Затова заводите за двигателостроене трябва да се създават изключително на територията на нашата страна.

Ако САЩ откажат да доставят двигател на Китай, това ще бъде голям подарък и за Русия. Това не са само нови работни места и данъчни приходи. Това са огромни приходи от износ. При производството на 75 самолета C919 ще е необходимо да се доставят 150 двигателя, а при производството на 200 самолета - 400 двигателя.

Двигателите могат да представляват 20-30 процента от цената на самия самолет. Един самолет C919 се оценява на сто милиона долара, което означава, че двигателите (по два на самолет) могат да струват около 20 милиона долара. Приходите на Русия от такъв износ могат да достигнат от един и половина до четири милиарда долара.

Авиокомпаниите обикновено поръчват допълнителни двигатели, за да ги имат в резерв. Производителят на двигатели също печели пари от постоянната поддръжка, ремонт и подмяна на двигатели, а те трябва да бъдат сменяни няколко пъти през експлоатационния живот на самолета.

Руските производители на двигатели имат огромни перспективи. Основното е да не ги пропускат, но в същото време да не се отказват от това, което е тяхно.

Превод: ЕС



