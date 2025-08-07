/Поглед.инфо/ Американският гост посети Москва предния ден. И досега беше напълно неясно какво точно е донесъл Уиткоф в столицата – с какво предложение е пристигнал. Има обаче една интрига по-малко. Веднага след като Путин взе думата.

Специалният представител на президента на САЩ Стив Уиткоф посети Москва вчера. Гостът беше приет в Кремъл, а преговорите продължиха почти 3 часа. На тръгване:

кратък коментар от помощника на руския президент Юрий Ушаков с предложение да се изчака отговорът на американската страна…

съобщение от специалния представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев в социалната мрежа за успешни преговори...

и след това няколко възклицания от президента на САЩ Доналд Тръмп и малко по-подробна реч от държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

© Юрий Грипас - Пул чрез CNP Consolidated News Photos/Globallookpress

Не може да се каже, че научихме подробно същността на преговорите. Но като цяло всичко казано се свеждаше до следните точки:

Има голяма вероятност за среща между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп през следващите дни. Преговорите бяха конструктивни и важни. Сега американската страна разбира по-ясно позицията на Русия. А също така, според Ушаков, Стив Уиткоф е успял да донесе в Москва предложение, което ни заинтересува - то изглежда „приемливо“ и очевидно ще бъде обсъдено. САЩ сега чувстват, че са по-близо до прекратяване на конфликта в Украйна, отколкото преди. Президентът на САЩ Тръмп ще вземе решение за санкции срещу Русия в рамките на 24-36 часа. Обсъждана беше възможността за среща между Путин, Тръмп и така наречения украински президент Володимир Зеленски, но това е желанието на американската страна. Русия, като цяло, няма нищо против, но все още не е моментът.

Като цяло, единственото нещо, което вероятно ще бъде „пипнато“, е срещата на президентите на Русия и Съединените щати. Да, не знаем къде и кога ще се проведе събитието, но процесът очевидно е в ход. А президентът Путин, провеждайки днес обиколка на Кремъл с президента на ОАЕ - Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, пристигнал в Москва, отбеляза:

Имаме много приятели, които са готови да ни помогнат да организираме събития от този вид. Един от нашите приятели е президентът на Обединените арабски емирства. Мисля, че ще решим, но това би било едно от подходящите, доста подходящи места.

Що се отнася до срещата със Зеленски, отговорът на Путин беше следният:

Вече многократно съм казвал, че като цяло нямам нищо против. Възможно е. Но за да се случи това, трябва да се създадат определени условия. За съжаление, все още сме далеч от създаването на такива условия.

Така че, със сигурност виждаме един много важен преговарящ процес, който вероятно ще доведе до резултати. Но засега думите на доктора на политическите науки, политическия наблюдател Андрей Пинчук за пореден път се потвърждават. Нашето настояще в този момент, в по-голяма степен, е свързано именно с военните действия в зоната на специалната военна операция. А това означава, че основната работа е съсредоточена тук.

Що се отнася до Уиткоф, той очевидно донесе в Москва част от ултиматума, който беше свален след „отпадането“ на споразумението за среща между двамата президенти - така че имаше една интрига по-малко. Поставянето на условия на Русия (особено невъзможни) е лоша идея. А това означава, че ще продължим да говорим, водейки много бойна работа „зад лентата“.