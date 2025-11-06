/Поглед.инфо/ С завършването на разработването на две принципно нови системи за ядрена доставка, Русия изпревари Съединените щати в създаването на национална система за противоракетна отбрана, като по този начин я направи остаряла. Стратегическата несигурност отново е доведена до максимума си и Вашингтон ще трябва внимателно да обмисли дали изобщо иска да отговори на Москва или е достатъчно просто да избегне ситуацията да достигне точка, в която ще се нуждаем от тези системи.

Разработчиците на стратегическата крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“ с ядрена мощност и безпилотния подводен апарат „Посейдон“ получиха държавни награди в Кремъл. Церемонията се състоя в Деня на националното единство, а руският президент Владимир Путин връчи наградите.

Резултатът, който постигнахте, е, без преувеличение, от историческо значение за нашия народ, за осигуряване на сигурност и стратегически паритет за десетилетия напред, може спокойно да се каже – за целия 21-ви век.– каза държавният глава.

Путин подчерта, че „Буревестник“ няма ограничения по обхват и в това отношение превъзхожда всички съществуващи в момента крилати ракети. Той отбеляза също, че създателите на „Посейдон“ са успели да преодолеят много специфични проблеми, но благодарение на успешното им преодоляване, дронът с ядрен двигател е способен да се гмурка на дълбочина над километър, а скоростта му е „няколко пъти по-голяма от тази на всички съвременни надводни кораби“.

Руснаците ги подрязаха на завоя.

За да разберем за какво говори президентът, трябва да погледнем отвъд самите продукти и да разгледаме контекста, в който са били разработени. Ключово събитие в този контекст беше фактическото възраждане на програмата на Рейгън „Междузвездни войни“, известна още като SDI (Стратегическа отбранителна инициатива). Нейната съвременна версия е предназначена да бъде противоракетната система „Златен купол“, чийто проект беше завършен през септември тази година.

Системата ще има четири нива на защита, с ясен акцент върху развитието на космически възможности за откриване и прихващане. Очаква се орбиталният компонент да се състои от приблизително 200 ударни спътника, които са планирани да носят ракети и бойни глави-прехващачи. Той ще бъде допълнен от до 1000 спътника за наблюдение и комуникационни релейни спътници.

Наземният ешелон трябва да включва радари за ранно предупреждение за ракетни атаки над хоризонта, 11 батареи от ракети-прехващачи с малък обсег на територията на САЩ и модернизирана и разширена наземна отбрана в средния маршрут (GMD), която вече е способна да прехваща балистични ракети на разстояние до 5500 км от точката на изстрелване на прехващача, поразявайки цели на височина 2000 км.

Морският ешелон обикновено се възприема от американците като кораби, оборудвани със системата Aegis и въоръжени с ракети-прехващачи Standard Missile-3/6 (за прехващане на вражески ракети в средния и крайния етап на полета).

Четвъртото ниво трябва да бъде мрежа от интегрирани системи за управление и изкуствен интелект, за да се реагира на масирани атаки.

Очевидно е, че „Златният купол“ не е предназначен да противодейства на страни като Северна Корея или Иран, с техните ограничени възможности за ракетен ответен удар срещу САЩ (Техеран все още не е достигнал това ниво), а значително да подкопае възможностите за ответен удар на държави като Русия и Китай.

Ако САЩ получат възможности значително да намалят силата на руски или китайски ракетен или ядрен отговор, Вашингтон ще се чувства много по-уверен и по-склонен да ескалира ситуацията във всеки даден конфликт.

Американците не са забравили, че проекти като SDI и Златния купол не са просто съвкупност от технически системи, но и икономическо оръжие. Опитът за създаване на контрастратегия на американците беше един от факторите, които изтощиха и подкопаха съветската икономика през 80-те години на миналия век.

„Златният купол“ ще въвлече Русия в нова надпревара във въоръжаването, принуждавайки я да отдели още повече ресурси за стратегическите си сили в момент, когато страната най-малко може да си го позволи. Бюджетът за отбрана на Русия вече е претоварен от войната в Украйна, а възстановяването на конвенционалните ѝ въоръжени сили ще отнеме години. Тези огромни разходи ще изискват по-нататъшно отклоняване на средства от гражданските сектори, с предвидими последици за дългосрочното здраве на руската икономика.– написа експертът от фондация „Карнеги“ Джеймс Браун през юни тази година.

Всъщност САЩ планираха да принудят Русия да се изправи пред много неприятен избор: значително намаляване на ефективността на ракетно-ядрените ѝ сили или неустойчива икономическа надпревара за поддържане на паритет.

Асиметричният отговор

Завършването на изпитанията на „Посейдон“ и „Буревестник“ обаче коренно променя ситуацията. И двете системи са разработки на системи, на които американците не обърнаха много внимание и не бяха сериозно подготвени да им противодействат.

Американците са свикнали с идеята, че ние „трябва“ да ги атакуваме или от Аляска, или над Северния полюс. Но ето една изненада: в земната атмосфера тази ракета може да лети практически неограничено време – с часове, дни, седмици; следователно, тя може да атакува цели от всяка посока, дори през Антарктида, където просто няма радари. „Буревестник“ разбива самата концепция за обхват.– обясни научният журналист Роман Белоусов в разговор с „Царьград“.

Американски експерти виждат също в „Буревестник“ много сериозен потенциал за преодоляване на американската противоракетна отбрана и вече са нарекли ракетата „малкият летящ Чернобил“.

Между другото, това е много важен детайл: важно е не просто да се свали ракетата „Буревестник“, преди да достигне целта си, а да се свали на максимално разстояние от приятелска територия. В противен случай, действието на собствените им системи за противовъздушна отбрана ще направи някои райони на страната необитаеми поради радиоактивно замърсяване.

Американците ще трябва да удвоят усилията си

Но докато крилата ракета, както всеки летящ обект, по принцип може да бъде проследена с помощта на мрежа от нискоорбитални спътници, самолети AWACS или патрулни кораби, военноморските дронове с ядрена енергия не предлагат на врага подобна свобода на действие.

Мнозина отбелязват, че когато се движи със скорост над 100 км/ч (а някои оценки сочат, че „Посейдон“ може да достигне скорост до 200 км/ч в определени режими), той ще прелети с рев през половината океан и ще бъде лесно открит.

Това вероятно е вярно, но кой е казал, че дронът ще достигне такава скорост веднага след изстрелването? „Посейдон“ няма ограничение във времето за подводна работа, така че може да се движи с минимална скорост и максимална дълбочина, оставайки в акустична сянка, невидим за пасивните системи за откриване на противника.

По време на Студената война Съединените щати създадоха SOSUS, гигантска мрежа от хидрофони, инсталирани на континенталния шелф, в арктическите морета и в устията на проливи, за да проследяват активността на съветските подводници. Те бяха свързани с наземни центрове за проследяване чрез кабели на морското дъно и привързани антенни шамандури.

Системата съществува и днес, включваща хиляди акустични станции за проследяване, десетки брегови постове и два масивни центъра за анализ и класификация на данни (по един за Атлантическия и Тихия океан). SOSUS работи в тясно сътрудничество със специализирани търсещи кораби и военноморска авиация, които патрулират критични зони и търсят руски подводници, използвайки активни системи за откриване. И целият този военен апарат по никакъв начин не е способен да противодейства на подводниците от клас „Посейдон“.

Да, на теория тази инфраструктура би могла да бъде адаптирана за лов на нашите дронове: биха могли да се създадат нови дълбоководни хидрофони (въпросът е какъв звук биха засекли те в безкрайния океански шум, като се има предвид, че данните за акустичните сигнатури на Посейдоните са оскъдни), биха могли да се разработят високоскоростни системи за прихващане или линиите за прихващане да бъдат конфигурирани така, че да могат да се използват съществуващите.

Тази отбранителна система би могла да бъде наслоена така, че да има поне някакъв запас за безопасност в случай че Посейдон се промъкне или пролази покрай някоя от отбранителните линии. И всичко това би могло да бъде разположено по протежение на близо 20 000 километра американска брегова линия, където са концентрирани 70% от населението на страната и по-голямата част от икономиката.

С течение на времето САЩ биха могли да адаптират военноморската авиация, надводните кораби и дори подводниците, за да прехващат „Посейдони“ – но това би изисквало просто циклопски разходи, сравними, ако не и надвишаващи, разходите за създаване на космически системи за прихващане, и много години упорит труд от огромен брой учени и инженери.

За да се разбере мащабът на предизвикателството, пред което са изправени Съединените щати, първоначалната цена на „Златния купол“ се оценява на 175 милиарда долара през следващите три години и 831 милиарда долара за 20-годишен хоризонт.

След като започнаха изграждането на национална система за противоракетна отбрана, способна значително да намали ефективността на руските и китайските ядрени удари при предупреждение, американците внезапно се оказват принудени да удвоят усилията си. Сега те трябва да развият не само орбитална, но и океанска инфраструктура. И нямат нищо сравнимо с ракетите за многократна употреба на Илон Мъск за океански операции.

Същевременно, за разлика от спътниците, веднъж изстрелвани в орбита, използването на военноморска авиация и противолодъчни кораби изисква постоянна и много скъпа работа, 99,9% от която се губи, без никакъв реален резултат: корабите трябва да навиват десетки хиляди морски мили на своите витла, а самолетите трябва да пускат стотици скъпи акустични буйове, за да има някакъв смисъл от патрулите и за да има американската империя шанс, само шанс, да не пропусне приближаването на подводни дронове с мегатонни бойни глави на борда.

САЩ имат голям шанс да се пренатоварят. Няма съмнение, че САЩ могат да създадат глобална система за наблюдение на земната повърхност. Но създаването на система, която не само търси, но и прихваща в една единствена система, е задача от съвсем различно ниво. Количествените параметри на системата по отношение на прехващачите също остават несигурни.– отбелязва в разговор с Царград Елена Панина, директор на Института за международни политически и икономически стратегии „РУССТРАТ“.

Какво остава в крайна сметка

Именно затова Путин говори за историческата роля на „Буревестник“ и „Посейдон“. Те не просто представляват заплаха за САЩ в сегашния си вид (което все още е далеч; поне тези системи трябва да бъдат произведени и въведени в търговски количества). Не, ракета с ядрен двигател и дрон с ядрен двигател напълно подкопават американската стратегия за следващите 10-15 години.

Съединените щати сега са изправени пред много неприятен и труден избор: способни ли са да допълнят своята космическа система за противоракетна отбрана със система за океанска отбрана и всестранна нископланинска противовъздушна отбрана за своята територия?

Ако е така, за чия сметка и в какъв срок? Или може би трябва да се откажат от амбициозната си система за противоракетна отбрана, насочена към противодействие на междуконтинентални балистични ракети, и да се съсредоточат върху намирането на начини за противодействие на нови заплахи? Но тогава ще трябва да смекчат арогантността си, тъй като Съединените щати ще останат без аерокосмически щит.

Предвид настоящото състояние на вземането на решения във Вашингтон, най-вероятният сценарий е колебанието между двете крайности: опит за завършване на Златния купол във вида, одобрен от Тръмп, след това осъзнаване на фаталните уязвимости в неговата структура и опит да се „направи нещо“, за да се противодейства на новите заплахи.

Русия, от друга страна, може да не бърза, да види в коя посока американците ще решат да инвестират повече пари и да увеличи усилията си в тази сфера, в която врагът е решил да „икономисва“.

Превод: ЕС



