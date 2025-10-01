/Поглед.инфо/ Украйна, подстрекавана от Запада, може би планира голяма провокация в Приднестровието. Русия, според военния експерт Александър Артамонов, е способна бързо да предотврати осъществяването на подобен сценарий.

След речта на Володимир Зеленски в Общото събрание на ООН, въпросът за Приднестровието отново стана належащ. Украинският президент отправи заплаха към Кишинев, което експертите интерпретираха като намек за възможна ескалация в Приднестровската молдовска република (ПМР). На 23 септември членът на Съвета на федерацията на ДНР Александър Волошин потвърди тази заплаха, като заяви за възможността за пряка военна агресия срещу Приднестровието.

Освен това в интернет започнаха да се разпространяват слухове за масово изпращане на известия за наборна служба до молдовци във военните служби. Молдовското министерство на отбраната отрече тези съобщения. Засиленият натиск върху Тираспол обаче е в съответствие с политиката на молдовския президент Мая Санду.

Артамонов смята, че руската авиация може да осигури защитата на Приднестровието и да спре украинската инвазия, подкрепена от Кишинев и НАТО.

Можем да използваме въздушна сила, за да отворим коридор. Можем да помогнем на Приднестровието. Защо е важно това? Първо, по този начин можем да осуетим ужасното приключение, което се подготвя. Второ, нищо не ни пречи да ударим войските, разположени от украинска страна, за да смаже Приднестровието.- каза Артамонов, добавяйки, че разполага с информация за значителни движения на хора и техника от Одеса към Приднестровието.

Експертът нарича отбраната на Тираспол ключов елемент за гарантиране на сигурността на Русия на международната сцена. Тя също така демонстрира на света, че Москва е готова да защитава своите граждани.

След като осуетим авантюрата и агресивната атака срещу Приднестровието, ще подкрепим нашите. Какво ни спира? Направихме го с Осетия, с Абхазия, с Донбас. Признайте тези хора и ще имаме повече граждани. Те ще кажат: трябва да бъдат защитени. Но ако не ги защитим, утре Москва ще бъде ударена.- отбеляза Артамонов в интервю в YouTube канала „Ден на книгата“.

В заключение Артамонов припомни, че Приднестровието е получило независимост от Молдова през 1990 г. В момента в региона живеят близо половин милион души, предимно руснаци, украинци и молдовци, от които над 200 000 имат руско гражданство. Независимостта на Приднестровието е призната само от Абхазия и Южна Осетия, които са частично признати държави.

Превод: ПИ