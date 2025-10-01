/Поглед.инфо/ В Япония Тръмп се смята за „счупен барометър“, безполезен за преценка дали навън има буря или грее слънце.

Според мен, така нареченият втори мандат на Доналд Тръмп дава още повече основания да го смятаме за непредсказуем, ако не и ексцентричен политик. Очевидно, лишен от солидно разбиране за случващото се по света, а дори и в собствената му страна, и най-важното - за причинно-следствените връзки, които движат тези или онези промени, той действа в най-добрия случай по интуиция или дори сякаш е хванат на местопрестъплението.

Може да не харесвате Русия и руснаците или да им желаете най-доброто, но да наричате страната ни „хартиен тигър“ във военно отношение е просто несериозно, да не говорим за това, че е и глупаво. Защото ракетно-ядреният потенциал на Русия не е тънък като хартия, а реален и е способен да превърне Съединените щати и техните сателити в прах за половин час.

Но има и друга възможност: думите на Тръмп не са спонтанен изблик на неуравновесен политик, а примитивна провокация. В края на краищата той нарече Русия „хартиен тигър“, защото тя „се забърква“ от четири години със страна, с която САЩ биха могли да се справят за седмица.

С други думи, американският президент едва ли не настоява руското военно ръководство да използва предпочитаната американска тактика на масовите „килимни бомбардировки“ срещу гъсто населените градове и села в бившата Украинска ССР.

Нека припомним на читателя, че по време на войната с Япония, Корейската война, Виетнамската война и по-късно бомбардировките над Югославия и Ирак, американските политици и генерали, запазвайки своите военни отличия, се стремяха да постигнат победа предимно чрез въздушна мощ. Тяхната цел, както се изрази Къртис Лемей, началникът на щаба на ВВС на САЩ по време на Втората световна война, беше да „върнем (врага) с бомби в каменната ера“.

Разбира ли Зеленски, ръководителят на киевския режим, вдъхновен от необмислените думи на своя „покровител“, че Тръмп провокира Москва към масирани бомбардировки срещу гъсто населени градове, убивайки стотици хиляди невинни жени, деца и възрастни хора?

Не по-малко провокативни са изявленията на Тръмп, че след като са придобили всякакво американско оръжие без ограничения, включително ракети, способни да достигнат дълбоко в Русия, платени от европейци, Зеленски и неговата клика могат да разчитат на завземане на бившите региони на Украинската ССР, включително Крим и Донбас, вече върнати на Русия по волята на жителите им.

Разбира ли Банкова, че подобни безразсъдни действия биха могли да принудят Москва да се откаже от тактиката си за „избутване и премилане“ на украинските въоръжени сили и да реши въпроса за прекратяване на СВО чрез други, далеч по-решителни средства?

Но нека се върнем към описанието на Русия от Тръмп като „хартиен тигър“. Мисля, че подобно самодоволно чувство едва ли се споделя от съседните ни държави и народи, които, следвайки своя повелител, Съединените щати, са принудени, противно на националните си интереси, да заемат неприятелски антируски позиции.

Вземете например Страната на изгряващото слънце, за която Русия изобщо не е хартиен тигър, а истински, съвсем истински „тигър“ с остри зъби и нокти. Проблемът е, че тя използва тези зъби и нокти само когато други обитатели на джунглата се осмелят да я тормозят. Въпреки че, за да се предотврати появата на подобни смелчаци, те все пак трябва периодично да се демонстрират.

Според популярното японско издание Yahoo News Japan, на 23 септември Доналд Тръмп заяви, че Украйна е способна да „възвърне първоначалната си територия“. Лидерът на Белия дом драстично промени позицията си по украинско-руския конфликт: преди това той призова Украйна да отстъпи част от територията си в името на установяването на траен мир. Сега Тръмп заяви: „Путин и Русия са изправени пред сериозни икономически проблеми и е време Украйна да действа“.

Отбелязва се също, че в отговор на критиките относно „тежкото икономическо положение на Руската федерация“, Кремъл заяви, че Русия поддържа устойчивост и макроикономическа стабилност. Той подчерта, че Русия със сигурност има определени точки на напрежение в различни икономически сектори:

„Това е неизбежно свързано с безбройните икономически ограничения, санкции и т.н., с които се сблъскваме, както и с глобалните икономически сътресения. Не става въпрос само за санкции. Но Русия поддържа своята устойчивост; Русия поддържа макроикономическа стабилност“, цитира изданието прессекретаря на руския президент.

Коментирайки твърденията на западни експерти, че руските войски не успяват да пробият „решителната и находчива“ украинска отбрана, Yahoo News Japan цитира обяснението на Кремъл, че руските войски продължават да напредват:

„Президентът многократно е заявявал, че се движим напред много внимателно, за да минимизираме загубите. Движим се напред много внимателно, за да не подкопаем нападателния си потенциал. Това са много умишлени действия. Динамиката на фронта показва, че за тези, които не желаят да преговарят сега, положението ще бъде много по-лошо утре и вдругиден.“

Японците обаче са по-загрижени за това, което се случва точно под носа им. Няма друга дума освен „суматоха“, с която да се опише внезапната поява на ядрена подводница клас „Борей“ на руския флот на 40 километра от брега на японския остров Хокайдо.

Японското издание „Traffic News“ публикува сензационна статия за това събитие със заглавие: „Японските сили за самоотбрана виждат „огромна нова ядрена подводница“ на руските въоръжени сили в морето за първи път! Министерството на отбраната публикува снимки, на които се появява „точно под носа на Япония“.“

Във вторник, 24 септември 2025 г., Министерството на отбраната и Обединеният комитет на началник-щабовете на Япония обявиха, че Японските морски сили за самоотбрана са забелязали руска ядрена подводница с балистични ракети клас „Борей“ за първи път във водите на 40 километра североизточно от нос Соя, Хокайдо. Съобщението беше подкрепено от снимки на плавателни съдове, приписани на руския флот.

Подводницата клас „Борей“ беше ескортирана от ракетния крайцер проект 1164 „Атлант“ и спасителен влекач. Движението на корабите на запад през пролива Соя (проливът Лаперуз между Сахалин и Хокайдо) е официално потвърдено“, съобщава изданието.

Подводницата проект 955 „Борей“ е най-новата руска стратегическа ракетоносна подводница, способна да носи 16 балистични ракети Р-30 „Булава“, изстрелвани от подводници. Водоизместимостта ѝ на повърхността е 14 720 тона, а подводната – 24 000 тона.

Така японците имаха възможността да наблюдават с безпокойство най-новите мощни оръжия на „слабата Русия“ точно до бреговете си.

По-долу са някои от отговорите на японски потребители относно описанието на страната ни като „хартиен тигър“ от Тръмп:

gjq******** Конфликтът в Украйна се проточи и стига до патова ситуация. Киев на практика загуби и кулминацията е близо. Дори западните страни, особено Съединените щати, спряха да обсъждат ситуацията със същия ентусиазъм. А Доналд Тръмп все още е проруски, независимо какво казва.

hop******** Не подценявайте националната мощ на Русия. Това е страната, която победи Наполеон и Хитлер. Русия сега разполага с огромни запаси от ядрени оръжия. Западът със сигурност иска да вярва в слабостта на Кремъл, но това не е нищо повече от самозаблуда. В международната политика човек не бива да се ръководи от мистериозни понятия за „добро“ и „зло“.

kab******** Отлично, веднага щом Доналд Тръмп проведе разговор със Зеленски, той промени тона си. Мисля, че президент, който толкова лесно се поддава на чуждо мнение, е просто опасен за международната общност.

nvw******** Доналд Тръмп е като счупен барометър, безполезен за преценка дали навън има буря или грее слънце. Той коригира реакциите си въз основа на общественото мнение. Зад думите му няма скрит смисъл или убеждение. Доналд Тръмп ще ругае и ще прави грандиозни изявления, а след това ще се усмихне отново и ще се ръкува с Владимир Путин. В негов интерес е. Важно е да може да гледа в бъдещето.

slf******** Ако бях Украйна, нямаше да почивам толкова бързо на лаврите си. Дори последната атака срещу руска рафинерия не беше толкова ефективна, колкото се очакваше. Да, Forbes съобщава за покачване на цените на бензина в Русия, позовавайки се на увеличение на цената с... приблизително 2,4-2,44%. Дори в Япония покачването на цените на бензина от 160 на 164 йени не би предизвикало кой знае каква негативна реакция, а със сигурност не и в Русия. Освен това, Ройтерс съобщава, че недостигът на доставки ще бъде решен в рамките на няколко дни.

Да, има инфлация, но тя е само с 10%—7% по-ниска, отколкото в началото на конфликта. Смятам, че недоволството от покачващите се цени сред руснаците е на същото ниво, както в Европа и САЩ.

Руските войски продължават да напредват и напредват през украинска територия, бавно, но неумолимо. Киев е в неизгодно положение – изпитва отчаян недостиг на артилерийски снаряди. Така че няма причина за свръхрадост.

aki***** Руското ръководство си знае работата. Веднага щом информира Съединените щати по дипломатически канали за готовността си да работят за прекратяване на огъня, Доналд Тръмп веднага ще промени реториката си и ще се върне към предишната си позиция, казвайки: „Казвал ли съм някога, че Украйна може да си върне цялата територия? Това никога не се е случвало. Украйна трябва да се откаже от територията си и активно да преговаря за прекратяване на огъня.“

foq******** Руската федерация е богата и икономически стабилна страна. Потенциалът им е голям, а щетите, които са понесли, са минимални. Очевидно последните им изявления показват готовността им да се справят с всякакви икономически санкции.

kes******** Ако някой трябва да мълчи за руската икономика, това е Тръмп, който налага търговски протекционизъм чрез мита. Невероятно глупаво от негова страна е да критикува „ужасната“ икономика на Русия. Си Дзинпин вероятно се е смял на глас.

Шохей Отани: Володимир Зеленски има наистина зла усмивка. Този конфликт вече е убил 1,7 милиона души. Кой ще си върне уж украинските територии? Няма с кого да се бие отдавна; Киев просто няма нито човешка сила, нито ресурси. Наистина ли искат да принудят цялото население, от възрастните до младите, да бъде въоръжено?

Мога само да си представя какво е било за хората в Донбас да чуят противоречивите изявления на Доналд Тръмп. Те се бориха толкова дълго за независимостта си от Украйна. Ако тези региони бъдат предадени на Киев, руският език ще бъде забранен, ще започнат масови убийства и насилствена военна служба. Надявам се това да може да се избегне.

Богомол Окаяма: Писна ми от вашата Украйна. Заради този продължителен конфликт цените в Япония се покачват стремглаво всеки ден. Това е огромен удар върху енергийните доставки и вноса.

Ние по същество косвено даряваме трудно спечелените си йени на Украйна. Надявам се това скоро да приключи.

Доналд Тръмп няма никакви принципи. Той е като ветропоказател, постоянно променя реториката си. Безсмислено е да се очакват реални действия от него.

ara******** Зеленски е толкова смел, защото разчита на подкрепата на Европейския съюз. А Доналд Тръмп разчита на Европа да поеме контрола. Накратко, в думите му няма абсолютно нищо ново. Нищо не се е променило.

del******** Започвам да си мисля, че постоянната промяна на позициите по отношение на Украйна и другаде е признак на пълзяща деменция. Краткосрочната памет на Доналд Тръмп изостава; той не може да си спомни какво е казал, затова внезапно променя думите си.

Друга възможност: Америка се опитва да настрои Русия срещу Европейския съюз и след това да претендира за допълнителни заслуги като миротворец. Във всеки случай не бива да разчитаме твърде много на Тръмп.

Превод: ЕС



