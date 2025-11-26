/Поглед.инфо/ На 25 ноември руският външен министър Сергей Лавров заяви на пресконференция, че предложението на Съединените щати за уреждане на конфликта в Украйна съответства на духа на срещата между президентите на Русия и САЩ в Аляска.

Русия възприема плана в позитивен дух, но смята, че е необходимо да бъде извършена значителна разяснителна работа. Руската страна не е получила последната версия на плана, описвана в медиите, а това дали той може да бъде реализиран в крайна сметка зависи от готовността на украинските власти.

Лавров подчерта, че Русия разполага с канали за комуникация със Съединените щати. Москва очаква след приключване на консултациите между САЩ, европейските държави и Украйна да получи текст на плана, съдържащ конкретни етапни резултати.