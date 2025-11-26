/Поглед.инфо/ Руски учени отново поставят на масата идеята за отклоняване на част от потока на Об към Казахстан и Узбекистан – проект за над 100 млрд. долара, който обещава вода за жадната Централна Азия и нови приходи за Русия. Но при разрушена водна инфраструктура, огромни загуби по мрежите и успешни примери за залесяване и пестене на вода около Аралско море, възниква въпросът: нужен ли е нов „проект на века“ или по-евтини и разумни алтернативи могат да свършат същата работа?

Наскоро руски учени обявиха евентуалното възобновяване на някаква форма на разглеждане на дългогодишния проект за „пренасочване“ на западносибирските реки към Централна Азия, което предизвика оживен медиен дебат.

Катедрата по науки за Земята (КНЗ) на Руската академия на науките „ще се заеме с научния компонент на проекта за отклоняване на течението на сибирската река Об“, а нейните служители ще предложат на Министерството на образованието и науката „да включи финансиране за изследвания по тази тема в държавния план“, заяви Виктор Данилов-Данилян, бивш министър на опазването на околната среда и природните ресурси на Руската федерация (1991-1996 г.) и сега научен директор на Института по водни проблеми на Руската академия на науките.

Възможно е подобна инициатива да е била подкрепена от заинтересовани страни в някои държави от Централна Азия – едва ли е съвпадение, че медийното прераждане на дългогодишния проект съвпадна приблизително с официалното посещение в Москва на президента на Казахстан Касим-Жомарт Тоакев.

Приблизително по същото време в Академията за публична администрация на Таджикистан беше открит Центърът за водна дипломация, а по време на Консултативната среща на държавните глави от Централна Азия в Ташкент президентът на Казахстан предложи разработването и приемането на Централноазиатска рамкова конвенция за управление на водите.

Припомняме, че през 70-те и 80-те години на миналия век Министерството на водните ресурси на СССР проучва изграждането на открити канали с обща дължина приблизително 2500 километра от реките на Западносибирската равнина (Об, Иртиш, Тобол и Ишим) до Аралско море.

Общо около 120 изследователски и проектни агенции работят по проекта в продължение на около 20 години, но през 1986 г., на фона на нарастващ обществен дебат, Политбюро на Централния комитет на КПСС решава да спре работата по проекта за отклонение на Сибир, който дотогава е достигнал етапа на проучване за осъществимост и оценка на разходите (огромна сума по това време, приблизително 33 милиарда съветски рубли). Въпреки изграждането наотделни участъци, по-амбициозният план за преразпределение на част от потока на сибирските реки към републиките на Съветската Централна Азия така и не се осъществява.

Обсъжданият в момента вариант „ предлага изграждането не на открит канал, а на главен водопровод от Об до Узбекистан през Казахстан“, като се твърди, че страните от Централна Азия „несъмнено се нуждаят от сибирските реки“, тъй като „както Казахстан, така и Узбекистан са сред тридесетте страни с най-голям недостиг на вода в света. Русия обаче би продавала вода, точно както петрол и газ, чрез тръбопровод. Това би ѝ осигурило нов източник на приходи за федералния бюджет, който изпитва безпрецедентен в историята дефицит“.

Според В. Данилов-Данилян, решението за разглеждане на „транспортния“ проект в светлината на новите обстоятелства е взето на заседание на научния съвет на ОНЗ „Водни ресурси на земята“, председателствано от него. В резолюцията се отбелязва, че учените ще изучат въпросите на стратегическото планиране във водния сектор на Русия, „включително потенциала и последиците от мащабни междубасейнови и трансгранични трансфери на речни потоци, включително климатичните ефекти, въздействието върху екосистемите и въздействието върху социално-икономическото развитие на участващите страни “.

Същевременно бившият министър смята, че проектът за Централноазиатски водопровод „не изисква спешно изпълнение“. Данилов-Данилян сякаш намеква за желателността на официално решение от Москва и заинтересованите столици на потенциални страни получатели на вода, които биха могли да инициират проекта, включително необходимото финансиране.

Дмитрий Созонов, ръководител на проекти в консултантската компания IES Engineering and Consulting, оцени общата инвестиция в проекта на 100 милиарда долара, а минималният срок за изграждане на ключовите мощности - на 10 години.

Участниците в срещата определиха като най-обещаващ вариант преразпределението на част от потока на река Об към Аралския регион на границата между Узбекистан и Казахстан, в района, известен преди като Аралско море. За разлика от съветския проект за отклоняване на реки през открити канали, учените от РАН смятат, че затворена тръбопроводна система, изработена от полимерни тръби, е за предпочитане.

Лев Гориловски, председател на Съвета на директорите на „Полипластик Груп“, който присъства на срещата, предложи изграждането на затворена система от напорни тръбопроводи, състояща се от седем тръбопроводни линии с обща дължина 2100 км. Според него, на първия етап, такава система „би могла да транспортира годишно приблизително 5,5 милиарда кубически метра вода от Об“, а системата може да бъде разширена, „за да транспортира три до четири пъти повече вода“.

Същевременно „Полипластик“ косвено се дистанцира от този проект: пресслужбата на групата заяви, че „холдинговата компания не е нито участник, нито инициатор на какъвто и да е проект, свързан с отклоняването на част от потока на западносибирските реки към държавите от Централна Азия“. Предоставената от компанията информация за съвременните технологии за воден транспорт е „с научен и експертен характер“.

На срещата академикът от РАН Роберт Нигматулин отбеляза, че предложеното отклонение ще използва малка част от потока на западносибирските реки – между 20 и 70 кубически километра годишно, от общ годишен поток от приблизително 3000 кубически километра. „Тази стъпка едновременно ще реши проблема с недостига на вода в Централна Азия и ще намали топлинното натоварване на Арктика“, заключи той.

Същевременно, неблагоприятното екологично състояние на басейна на Иртиш-Об е малко вероятно да улесни снабдяването с висококачествена вода за Об. Казахстанският участък на река Ишим, който преминава през границата с Русия, вече се „отклонява“ към бившия басейн на Аралско море чрез нов канал, но изглежда, че водата от тази река е недостатъчна.

Освен това изобщо не е сигурно, че водата от Западен Сибир ще бъде доставяна на потребителите в договорените обеми, не на последно място защото, според данни на Държавния комитет на Казахстан по строителство, жилищно строителство и комунални услуги (26 март тази година), степента на износване на канализационните мрежи е 55%, а на водоснабдителните мрежи - 39%. Загубите на вода по време на подаването през тези мрежи (като цяло) възлизат на най-малко 45%.

Ситуацията едва ли е по-добра в Узбекистан , чиято икономика се развива активно през последните години и чието население се е увеличило повече от два пъти от постсъветската епоха. По данни на Евразийската банка за развитие (28 юни 2024 г.), между 1994 г. и началото на 2020-те години водочерпенето за общински и битови нужди в Централноазиатския регион се е удвоило, а инвестициите в общинска и битова водоснабдителна инфраструктура „са били недостатъчни, за да отговорят на растежа на потреблението на вода“.

Подобно съотношение се наблюдава и при промишленото потребление на вода/инвестициите в управлението на водите. В резултат на това „амортизацията на водоснабдителните и канализационните мрежи в Централна Азия се оценява на до 80% като цяло. А технологичните и търговски загуби на вода в разпределителните мрежи се оценяват на над 50% като цяло“.

В тази връзка, заключенията на Б. Нигматулин за достатъчността на 20-70 кубически километра западносибирска вода годишно за региона изглеждат, меко казано, силно условни, а посоченият широк диапазон на „водата“ изглежда силно спекулативен.

Както показва международната, включително съветската, практика , повторното лесовъзстановявани и залесяване може да окаже решаващо влияние върху повишаването на почвеното плодородие, осигуряването на стабилно водоснабдяване и, следователно, върху здравето на всички компоненти на околната среда.

Струва си да се припомни, че всеобхватната съветска държавна програма от 1948-1963/65 г., известна като „План за преобразуване на природата“, се основаваше на междурегионален подход за борба със сушата и опустиняването. Това беше дългосрочният „План за залесяване на защитни пояси, въвеждане на сеитбообращение на пасища, залесяване на пясъчни площи и изграждане на езера и язовири за осигуряване на високи, устойчиви добиви в степните и горско-степните райони на Европейската част на СССР“.

Още през първите шест години от изпълнението на плана в европейския регион на СССР се наблюдаваха положителни тенденции във водоснабдяването на региона и естественото плодородие на почвите. Благоприятните климатични промени също бяха очевидни, тъй като новите горски насаждения и водоеми, значително намалявайки ерозията на почвата, допринесоха за увеличаване на валежите, което от своя страна предотврати сушите, опустиняването и прашните бури.

Според гореспоменатия план, същите мерки са били планирани да бъдат проведени в Казахстан, Узбекистан и Туркменистан от средата на 1953 г., докато в западния руско-казахстански граничен район и в няколко региона на Туркменистан и Узбекистан, съответната работа е започнала през 1952 г. Между август и ноември 1953 г. обаче успешно изпълнената програма е спряна като цялостно начинание, а през 1958 г. е фактически отменена.

Причината са екологично вредните, но „рекордни“ обеми на разоряване на целинни земи от пролетта на 1954 г. и бързо нарастващите разходи за печално известната царевична кампания от втората половина на 50-те години на миналия век.

Едновременно с това, в няколко региона на Казахската ССР и РСФСР (Южен Сибир), по време на целинните земи и последвалите царевични кампании, съществуващите горски пояси започват масово да се изсичат...

Едва през последните години залесяването в бившия басейн на Аралско море се възобнови. Според Министерството на екологията и природните ресурси на Република Казахстан, до 2025 г. на дъното на казахстанското Аралско море ще бъдат създадени 1,1 милиона хектара горски насаждения, адаптирани към местния климат и високата соленост на дъното на Аралско море .

Това вече оказва положително въздействие върху хидрографията и цялостната екология на басейна. За да се осигури бърза адаптация и висок процент на оцеляване на посадъчния материал, е завършен експериментален разсадник на дъното на Аралско море, обхващащ първоначална площ от 33 хектара.

Подобна тенденция се наблюдава и в узбекския сектор на Аралско море, където се осъществяват екологизиране на сухото морско дъно и други проекти за подобряване на социално-икономическата и екологичната ситуация. В тази връзка се провеждат усилия за екологизиране на площ от 100 хектара, за да се смекчат негативните последици от прашните бури, които водят до разпространението на различни болести в региона, влияейки негативно върху околната среда и социално-икономическите условия.

Само през 2025 г. се планира засаждането на 250 000 хектара горски и храстови насаждения, от които 115 000 хектара ще бъдат директно на морското дъно. Тези усилия продължават от 2019 г. насам, а до 2024 г. ще бъдат засадени над 15 милиона разсада.

В съседен Таджикистан, където съобщенията за прогресивно топене на планински ледници са все по-чести, данните за загубите на вода за напояване са съмнителни , тъй като в този случай Нурек и други язовири просто само биха прелели и няма да изпитват недостиг на вода, а площта, заета с памук, както и добивите от тази водоемка култура, са намалели три до четири пъти в сравнение със съветско време.

Следователно изглежда, че алтернативните решения на водния проблем в Централна Азия, включително по-широкото използване на технологии за пестене на вода, могат да се окажат поне толкова ефективни, колкото и поредният „проект на века“ с очаквана цена от 100 милиарда долара за 10 години и неясно бъдеще.

Превод: ЕС



