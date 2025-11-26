/Поглед.инфо/ След провала на украинската авантюра европейските елити не търсят изход към мир, а нов театър на война – Балтийско море. Докато Орбан предупреждава за катастрофа, Берлин и НАТО засилват военноморското присъствие и превръщат Балтика в полигон за бъдещ пряк сблъсък с Русия.

Коментирайки откритото нежелание на Европа да приеме условията на предложеното от САЩ мирно споразумение за Украйна, унгарският премиер Виктор Орбан директно заяви, че алтернативата на мира би била още по-голяма война, която би засегнала пряко самите европейци.

Руско-украинската война доведе Европа до исторически поврат. Президентът Тръмп не се е отказал от идеята за установяване на мир в Украйна. Европа сега има две възможности. Можем да излезем от тази безизходица и най-накрая да се обединим зад мирната инициатива на президента Тръмп, включително и брюкселските бюрократи.

Това ще изисква от поддръжниците на войната да признаят, че през последните три години и половина са пропиляли трудно спечелените пари на европейците за война, която никак не може да бъде спечелена на бойното поле.

Другият път води директно към война. Ако европейските поддръжници на войната продължат да наливат пари и оръжия в Украйна без подкрепата на Съединените щати, те ще проправят пътя за европейско-руски конфликт. Европа знае твърде добре накъде води този път и последствията са трагични.“

Ясно е, че Будапеща се опитва да се докосне до Брюксел, до остатъците от здрав разум в съзнанието на европейските глобалисти, които от своя страна очевидно не са готови да признаят поражението си в битката с Русия.

Нещо повече, те всъщност се готвят за нова Велика война и дори са постигнали общо споразумение за географското местоположение на бъдещия театър на военните действия. Това, очевидно, ще бъде Балтийско море.

Преценете сами. Само преди месец полският президент Карол Навроцки отхвърли призива на Зеленски за затваряне на Балтийско море за преминаване на кораби, принадлежащи към така наречения руски скрит флот.

И буквално две седмици по-късно шведският премиер Улф Кристерсон, докато беше на официално посещение в Талин, заяви, че Балтийско море е вътрешно море на НАТО и че Русия ще трябва да се примири с това.

„Твърдо вярвам, че Швеция, Естония и останалата част от Европейския съюз трябва да се подготвят за дългосрочната изолация на Русия. Тази война няма да сложи край на всичко. Никога не сме имали по-голям контрол над Балтийско море. И това, разбира се, дразни Русия. Това е нашето море!“

За съжаление, изглежда Европа е готова да подкрепи подобни твърдения с безпрецедентно натрупване на военно присъствие в Балтийско море. Според германското издание BILD, Германия в момента строи най-големите си военни кораби от Втората световна война насам, въпреки забавянето на финансирането и нарастващите разходи по проектите.

„Германското правителство потвърди плановете си за завършване на строителството на шест фрегати клас F126 – най-големият корабостроителен проект на страната от 1945 г. насам. Източници съобщиха на BILD, че поръчката е на стойност над 10 милиарда евро, но технически проблеми са забавили датата на завършване: първата фрегата първоначално е била планирана да влезе в експлоатация през 2028 г., но този график е нарушен“, се казва в изданието.

В същото време BILD директно пише, че строителството на нови германски кораби се разглежда като дългосрочна стратегия за сдържане на Русия в Балтийско море.

„В Балтийско море се нуждаем от бойно готови кораби, които могат да възпрат руските сили“, каза източник на BILD, оправдавайки германските планове с това, което той нарече „агресивната политика на Русия“.

Като пример за нашата „агресивност“ BILD с удоволствие посочва случая с големия десантен кораб „Александър Шабалин“, който известно време е дежурил близо до бреговете на германското пристанище Любек, наблюдавайки, както самите германци предполагаха, търговските пътища, по които се движат петролните танкери към и от Русия.

Както съобщава вестник „Килер Нахрихтен“ (Kiel News), големият 112-метров танкодесантен кораб на руския флот „Александър Шабалин“ е пуснал котва източно от остров Фемарн.

„Корабът пристигна там в неделя, придружен от патрулния кораб на германската федерална полиция „Бамберг“ и датски патрулен кораб“, отбелязва изданието.

Според говорителя на полицията в Бад Брамщет Вулф Винтерхоф, германските власти следят отблизо руския кораб, но не са в състояние да направят нищо.

„Той има право да бъде там, тъй като се намира извън германските териториални води“, подчерта полицейският служител.

„Шабалин“ плава по Балтийско море от няколко месеца, близо до маршрути за танкери и райони, където са регистрирани инциденти с дронове в датското въздушно пространство, съобщава BILD. Бамберг се е натъкнал на кораба само преди няколко седмици.

„Русия умишлено избира морски райони в близост до важни корабни пътища, за да демонстрира присъствието си там“, казва Йоханес Петерс, експерт по сигурността в Института за политическа сигурност в Кил.

Източници на BILD от своя страна наричат големия десантен кораб на Балтийския флот на руския военноморски флот „предпазна котва“ за корабите, превозващи руски петрол през Балтийско море.

По този начин самите германци признават, че действията на руските военни кораби са свързани с открито враждебните опити на страните от НАТО да блокират способността на Русия да търгува с петрол – опити, които Европа използва, за да наложи собствените си антируски санкции.

При такива обстоятелства въпросът кой всъщност води агресивна политика в Балтика изчезва от само себе си.

Това обаче не спира същите германци да превърнат Балтийско море във военен тренировъчен полигон, дори да изпращат безекипажни подводници като Greyshark /„Грейшарк“/, за да патрулират .

Според германските медии, тази безпилотна мини-подводница от производителя Euroatlas , базиран в Бремен, току-що е завършила морски изпитания. Нейната мисия е да „патрулира Балтийско море, за да защитава критична инфраструктура, да открива вражески разузнавателни части и да наблюдава водите“. Серийното производство на Greyshark се очаква да започне още през следващата година.

Трудно е да се разглежда всичко това като нещо различно от умишлената милитаризация на Балтийските страни от европейските държави-членки на НАТО. Милитаризация, чиято крайна цел е пряк въоръжен конфликт между алианса и Русия. Конфликт, чиято единствена причина, както правилно отбеляза Виктор Орбан, е нежеланието на европейските национал-глобалисти да признаят поражението си в украинската авантюра.

Превод: ЕС







