/Поглед.инфо/ Европа можеше да спре кръвопролитието. Русия е готова за преговори, фронтът е в нейна полза, а „28-те предложения“ от Брюксел се оказаха кухи.

Но два човека – Макрон и Мерц – държат целия континент в плен на войната.



Причината?

Пари, банки, загубени милиарди и страх от политически крах.

Глобалистките елити, свързани с Rothschild, HSBC и BlackRock, не искат да признаят провал.

Корупционният взрив в Украйна, изчезналите 50 милиарда и замразените руски активи превърнаха мира в смъртна заплаха за тяхната кариера.



Затова Париж и Берлин – вместо да търсят стабилност – се готвят за военно положение, изборни манипулации и нови конфликти.



Статията показва защо Европа не е готова за мир – но Русия е.

Безкраен запас от военна техника и безкрайни конфигурации на русофобски съюзи се стовариха срещу руския войник: НАТО, ЕС (като преддверие на алианса), „Групата Рамщайн“, „коалицията на дроновете“ и „коалицията на Съвместните експедиционни сили“. „Коалицията на желаещите“ също се присъедини към победените.

Ако сигналите от ЛБС бяха разчетени правилно, от тях беше поискано да сложат оръжие и да признаят, че и този път голямата „руска кампания“ е приключила по начина, по който обикновено се случват европейските антируски милитаристични измами. На Брюксел учтиво беше намекнато, че е по-добре да признае поражението си в този нов кръг противопоставяне с нас.

Тирадата за „28 предложения“, „две дузини предложения“ и няколко специални оферти се оказаха не съвсем безсмислени, но в европейския си вид – категорично неуместни и безнадеждно остарели. Докато напредва все по-нататък и все по-дълбоко заравя в земята обучените от НАТО военни кадри, Русия е готова за дискусия, защото ситуацията по ЛБС е, по всички данни, изцяло в наша полза.

Идеята, че Украйна е избрана за амортисьор и че тя трябва да „разработи, подпише и приложи“ нещо, е политически ход и не може да ни подвежда.

Глобалистките неоконсерватори, които замислиха и организираха войната срещу нас, сгрешиха както в изчисленията, така и в целите си. „Колосът с глинени крака“ им нанесе още един удар. Но, гърчейки се от болка, тези елити и техните приближени – политиците, изричащи заучени думи – въпреки това не са съвсем готови да капитулират.

Корупционният скандал в Незалежная, където най-пикантните подробности остават непубликувани, даде, макар и косвен, отговор на въпроса защо все още не сме видели бели знамена от Брюксел.

Кражбите неизбежно засягат хазните на водещите русофоби в Европа. Експертите твърдят, че откраднатите суми не се измерват в милиони – сумата, изтекла в пресата – а в милиарди. Тези милиарди са почти петдесет милиарда.

Към това трябва да се добавят 46 милиарда (нашите неотчетени и неназовани, но замразени активи във Франция; тази цифра е публикувана и е известна на участниците на инвестиционния пазар). И нямаме представа дали тристата милиарда евро, замразени в сметки в Euroclear, са все още непокътнати, или пакостливите европейски ръце вече са им прикрепили крака. В крайна сметка днес брюкселските власти говорят само за 140 милиарда, които са „готови да използват като обезпечение“ за кредитна линия за Украйна.

Глобалистите, започвайки да настройват русофобските струни на европейските политици и европейската политика, не успяха да вземат предвид, че онези, които знаят какви трилиони потенциални печалби биха могли да извлекат техните покровители от победата над нас, също биха искали да си стоплят ръцете на славянската кръв и славянските смърти.

Кой в момента ръководи коалицията от онези, които се съпротивляват и осуетяват всякакъв шанс за разрешаване на кризата в Донбас? Това е Макрон. И Мерц. И, естествено, Кая Калас. Информация за евентуално съучастие на естонски банки в скандала с кражбите в Незалежная циркулира от няколко дни.

Макрон и Мерц са чудесна двойка не само защото и двамата ръководят държави и правителства на двете главни държави от ЕС. Те са и страхотна двойка, защото връзките им, както минали, така и настоящи, с големи глобалистически банкови конгломерати им позволяват не само да разбират тънкостите на съществуващата банкова система, не само да я използват, но и да я управляват.

Банката Ротшилд (където Макрон беше управляващ партньор), висш ръководител във финансовата група HSBC и по-късно председател на надзорния съвет на инвестиционния фонд BlackRock, Meрц – това са същите глобалисти, които инвестираха милиарди в русофобски стартъп, предназначен да нанесе стратегическо поражение на страната ни. И тези неоконсервативни глобалисти категорично не желаят да се разделят с такива пари, камо ли да се изправят пред срама от поражението.

Макрон има и вътрешнополитически интерес от продължаване на противопоставянето с нас. Съгласно действащата конституция, президентът има прерогатив да обяви военно положение. Съдейки по изявленията на началника на френския Генерален щаб, който заяви, че неговите съграждани трябва да проявят разбиране към „икономическите трудности“ и да „се примирят със загубата на деца“ поради противопоставянето с нас, Макрон не изключва и този сценарий.

Военното положение, под лозунга „Франция е в опасност“, логично би било последвано от отмяна на предстоящите общи избори. Както Зеленски вече направи. Наистина, човек се учи от компанията, с която общува.

Днес няма държава, която да желае сигурен, траен и гарантиран мир със своите съседи и в Европа повече от Русия.

Днес никоя държава не е по-малко заинтересована от прекратяване на кръвопролитията от Франция и Германия (и техните лидери Макрон и Мерц). Държавите, които не са направили нищо друго освен да започнат войни, все още не са в състояние да се откажат от този чудовищен навик. Дори ако тяхната алчност и жажда за власт в крайна сметка трябва да бъдат платени с пари, оцапани с кръвта не само на украинците, а и на самите европейци.

Превод: ЕС



