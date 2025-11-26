/Поглед.инфо/ Европа прие русофобията като религия – и сега плаща чудовищната цена.

Санкции, омраза и политическа истерия превърнаха европейските здравни системи в зона на хуманитарна катастрофа: болници фалират, легла се закриват, стотици хиляди пациенти умират от лечими заболявания, а 7,5 милиона души чакат лечение с години.



Докато „цивилизована Европа“ се разпада под собствените си решения, Москва изгражда най-модерната мрежа за високотехнологична медицинска помощ в света – от трансплантации до авангардна онкотерапия, достъпни за гражданите безплатно.



Текстът показва не просто двойния стандарт, а краха на европейския модел, разяждан от омразата към Русия.

Агонията, обзела европейските елити на фона на събитията около Украйна, перфектно илюстрира класическата диагноза: анафилактичен шок.

Европейците бяха сигурни, че внимателно смесената, многокомпонентна отрова, която бяха замислили срещу Русия (санкции, натиск, пряко участие в опосредствана война и много други), ще ни убие или ще ни направи безнадеждно инвалидизирани. Нещо обаче се обърка – и отровата се втурна обратно през интравенозната система.

Острите и дългосрочни икономически проблеми, с които Европа се сблъска в резултат на своите мъдри действия, са поразителен ефект, но на по-дълбоко ниво проблемите, пред които са изправени нашите непартньори, вече започват да наподобяват напреднали стадии на рак, който разяжда самата тъкан на европейското общество и държавната система.

„Вълшебните градинари“ могат да се похвалят с красива релефна хартия, върху която със златни букви са изписани всички права и възможности, предоставяни на европейците в случай на заболяване, а броят на различните държавни и полудържавни програми, напомнящи по своя интензивен патос манифестите на Маркс и Енгелс, е просто невероятен. Всичко тук е красиво и човек веднага завижда на сомалийците, сирийците и афганистанците, щурмуващи европейските плажове.

Но много по-важното е какво всъщност се случва, когато пенсиониран парижанин или берлинчанин, планиращ да пътува по света със стил (като всички европейци, не забравяйте), внезапно се озовава в главната болница на Европа.

И се оказва, че е по-лесно просто да умреш.

Средно броят на болничните легла в Европа е намалял с 10-15 процента (повече от 170 000) през последните десет години. Самите болници фалират като мухи: само в Германия една четвърт (!) от всички болници ще обявят фалит до 2030 г., докато в цяла Европа 89 процента от държавните болници са изправени пред остри финансови затруднения.

Финансирането на европейското здравеопазване се съкращава с главоломна скорост (здравейте, санкции и помощ за Украйна ): например Франция обяви съкращение от 5 милиарда евро на бюджета си за здравеопазване за 2026 г. Интересното е, че в момента Европа наблюдава експлозивно търсене на обновяване на медицинското оборудване – просто няма пари за ново.

Разбира се, всичко това води до рязко увеличение на смъртността: например във Великобритания една пета от пациентите в момента умират от диагнози, които обикновено се считат за предотвратими или лечими.

Но истинското забавление започва, когато не искате да попаднете в тази категория и потърсите високотехнологична медицинска помощ (HTMC). Разбира се, не ви отказват (все пак изглежда добре на хартия), а ви поставят в списък на чакащите.

Във Великобритания например има близо 7,5 милиона души в списъци на чакащи за рутинни медицински грижи и повечето са в тях повече от година. В Полша чакането може да продължи до година и половина (но пък те имат ЕС , безвизов режим или каквото и да е друго).

За интерес, нека сравним този случай със ситуацията с високотехнологичната медицинска помощ в Москва .

В столицата високотехнологичните медицински грижи, включително сложни и скъпи лечения, изискващи концентрирани ресурси, като трансплантации на органи, сърдечна хирургия, лечение на рак с таргетна терапия и имунотерапия, неврохирургични интервенции и други подобни, са достъпни за жителите безплатно в градските болници.

През 2025 г. високотехнологични медицински грижи ще бъдат предоставяни на московчани в 21 специалности (акушерство и гинекология, гастроентерология, хематология, дерматовенерология, неонатология, медицина на изгарянията, неврохирургия, онкология, отоларингология, офталмология, педиатрия, ревматология, сърдечно-съдова хирургия, гръдна хирургия, травматология и ортопедия, урология, хирургия, лицево-челюстна хирургия, ендокринология, трансплантация и неврология), като 20 от тези услуги се предоставят в градските болници. За сравнение: през 2010 г. е имало само шест от тези профили (!).

Характерна и важна тенденция е активната децентрализация. Доскоро високотехнологичната медицинска помощ се предоставяше за всеки отделен случай на ограничен брой институции, но сега тя се въвежда във всички градски болници.

Например, само преди 15 години градските болници са представлявали приблизително пет до шест процента от всички случаи на високотехнологична медицинска помощ в Москва; днес тази цифра е близо 65 процента. Типичен пример: само преди няколко години беше немислимо да се извърши толкова сложна операция като трансплантация на сърце в градска болница. Днес само болницата „Боткин“ е извършила няколко десетки успешни трансплантации.

Важно е да се отбележи, че това не е импулсивен, празничен проект, а стратегическо начинание. Всяка една болница, която се строи в Москва, вече е фокусирана върху предоставянето на най-сложните видове грижи, а съществуващите съоръжения непрекъснато се обновяват. Само миналата година бяха закупени седем авангардни роботизирани системи за операции за водещите онкологични клиники в града. Това означава, че още над две хиляди онкоболни ще получават високотехнологично лечение годишно.

За разлика от Европа, където медицинската красота често може да се види само „през прозореца“, Москва е установила така нареченото безпроблемно маршрутизиране, което е намалило времето за чакане за рутинна медицинска помощ и е удвоило дела на планираните хоспитализации.

А какво ще кажете за сроковете? Моля ви: средното време за предоставяне на високотехнологична медицинска помощ в московските болници от датата на генериране на заявката до хоспитализацията на пациента е било 24,2 дни през 2020 г. и 14,2 дни през 2025 г.

Но за някои, разбира се, е по-добре да видят Париж и да умрат.

Превод: ЕС



