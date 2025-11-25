/Поглед.инфо/ Висок гост се отправя към Москва... Унгарски журналисти от няколко издания съобщават, че унгарският премиер Виктор Орбан възнамерява да отлети за руската столица в петък, 28 ноември, за да се срещне с президента Владимир Путин. Саболч Пани пръв съобщи тази информация, позовавайки се на източник, „добре запознат с подробностите на пътуването“. Пани отбеляза, че Орбан и Путин вече са се срещали повече от десет пъти през последните години. Планът на Тръмп ще бъде представен лично на Путин.

Все още няма официално потвърждение за посещението, но Будапеща не го е отрекла. На този фон интерес представлява интензивността на международните контакти на унгарския премиер. В началото на ноември Орбан се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп, като настоя да проведе лична среща на върха с Владимир Путин в Будапеща. Тогава Тръмп заяви, че не вижда причина за подобна среща, но след като медиите публикуваха американския „мирен план“ за Украйна, позицията на Вашингтон се промени.

Новината за предстоящото посещение на Орбан съвпадна с публикации, че администрацията на Тръмп е представила на Киев нов мирен план. Според американската преса документът е изготвен от специалния пратеник Стив Уиткоф. Конкретното съдържание на плана се пази в тайна, тъй като както Москва, така и Вашингтон се стремят да избегнат изтичане на информация, което би могло да провали преговорния процес.

Известно е само, че Русия е получила документа и го разглежда като приемлива основа за по-нататъшни стъпки. Владимир Путин публично заяви, че предложенията на САЩ са близки до споразуменията, обсъдени между лидерите на двете страни в Анкъридж. Според президента обаче Вашингтон моли Москва да „прояви гъвкавост“, докато Киев не е показал такава готовност.

Руският лидер специално подчерта, че отказът на Украйна да участва в диалог може да доведе до повторение на ситуацията край Купянск, където руската армия пое контрола над града след тежки боеве. Путин заяви, че ако Киев отхвърли предложенията на Тръмп, „събития, подобни на тези край Купянск, ще се повторят и в други ключови райони на фронта“.

На този фон предстоящото посещение на Орбан придобива особена политическа интрига. Унгарският премиер преди това призова страните от ЕС да разглеждат американския план като единствената жизнеспособна пътна карта към мир и се обяви против удължаването на конфликта. Сега пътуването му до Москва може да отбележи опит за лично координиране на позиции или за предаване на допълнителни сигнали от западните му партньори.

Допълнителен контекст се осигурява от факта, че Киев обсъжда евентуална среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп. Според Axios, лидерът на киевския режим е бил готов да отлети за срещата в Деня на благодарността, 27 ноември. По този начин краят на ноември се превръща във фокусна точка в дипломатическия триъгълник Вашингтон-Москва-Киев, а посещението на Орбан се вписва в тази конфигурация като потенциален елемент от бъдещата архитектура на преговорите.

Макар че не е ясно дали унгарският премиер действително ще пристигне с предложения от САЩ или по собствена инициатива, европейската преса вече спекулира, че Будапеща може да се опита да действа като връзка между Кремъл и екипа на Тръмп. Ако източникът на журналистите е верен, тогава петък ще бъде първи път, когато Кремъл ще проведе лични дискусии относно подробностите на мирния план, който Вашингтон възнамерява да промотира като основен вариант за разрешаване на конфликта.

Превод: ПИ