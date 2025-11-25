/Поглед.инфо След 30 дни пясъчният часовник се обръща – инфлация, срив на бюджета и краят на брюкселския псевдоелит. Проф. Румен Гечев разкъсва мита за „светлото европейско бъдеще“ и пита: готова ли е България за деня след разпада на тази власт?

Описание:

В тази втора част проф. Румен Гечев , в предаване с Георги Стамболиев, поставя диагнозата на българската и европейската политика без грам захаросване:

Защо бюджетът за 2026 г. е нереалистичен и ще се сгромоляса още след първото тримесечие;

Как влизането в еврозоната може да отключи харватски сценарий – шокови цени, двуцифрена инфлация и панически административни спирачки;

Какво означава краят на парите по Плана за възстановяване след 2027 г. и рязкото надуване на държавния дълг;

Защо НАТО всъщност губи войната в Украйна, а санкциите удряха Европа, не Русия;

„Антропологичната катастрофа“ във властта – слуги наши, купен вот и комисии, които за 27 секунди решават съдбата на българската икономика;

Има ли потенциал за нов, нормален, компетентен елит и социално отговорна лява алтернатива?

ВИДЕО: https://youtu.be/tsoa2j2M3TI

Обобщение:

Инфлационен натиск, фалшив бюджет, зависимост от външни господари и рухващ евроатлантически псевдоелит – проф. Румен Гечев очертава мрачната картина, но и напомня, че България има капацитет и хора, които могат да измъкнат страната от тресавището. Ако обаче пяната по върха не бъде изметена, цената ще платим всички.

ПЪРВАТА ЧАСТ ГЛЕДАЙТЕ ТУК: https://www.youtube.com/watch?v=lwxFgHy5pnU&t=402s

