/Поглед.инфо След 30 дни пясъчният часовник се обръща – инфлация, срив на бюджета и краят на брюкселския псевдоелит. Проф. Румен Гечев разкъсва мита за „светлото европейско бъдеще“ и пита: готова ли е България за деня след разпада на тази власт?
Описание:
В тази втора част проф. Румен Гечев , в предаване с Георги Стамболиев, поставя диагнозата на българската и европейската политика без грам захаросване:
Защо бюджетът за 2026 г. е нереалистичен и ще се сгромоляса още след първото тримесечие;
Как влизането в еврозоната може да отключи харватски сценарий – шокови цени, двуцифрена инфлация и панически административни спирачки;
Какво означава краят на парите по Плана за възстановяване след 2027 г. и рязкото надуване на държавния дълг;
Защо НАТО всъщност губи войната в Украйна, а санкциите удряха Европа, не Русия;
„Антропологичната катастрофа“ във властта – слуги наши, купен вот и комисии, които за 27 секунди решават съдбата на българската икономика;
Има ли потенциал за нов, нормален, компетентен елит и социално отговорна лява алтернатива?
Обобщение:
Инфлационен натиск, фалшив бюджет, зависимост от външни господари и рухващ евроатлантически псевдоелит – проф. Румен Гечев очертава мрачната картина, но и напомня, че България има капацитет и хора, които могат да измъкнат страната от тресавището. Ако обаче пяната по върха не бъде изметена, цената ще платим всички.
