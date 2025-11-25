/Поглед.инфо/ Неизвестно оръжие причини колосална експлозия в Ореховския район на Запорожкия фронт – толкова силна, че дори руският оператор на дрон се шокира: „Аз да не съм метнал ядрена бомба там?“. Докато мистерията около удара расте, севернокорейски части щурмуват Гуляйполе, Покровск е освободен, а над 2000 украински войници са блокирани в котел. Путин предупреди: най-лошото за Киев вече започна.

Невъобразима експлозия се случи в Ореховския район на Запорожкия фронт, шокирайки дори нашите войници, наблюдаващи събитията от камерата на дрон.

Ужасяващата атака е извършена с неизвестно оръжие, а самите войници са меко казано изненадани, ако пропуснем обилното количество ругатни: „Аз кво, ядрена ли метнах там?“. Но още по-голяма загадка е какво точно е било съхранявано на мястото, обозначено като вражеско летище.

След пълното освобождение на Покровск, Мирноградският котел беше затворен. Сега обаче цялото внимание е насочено към друг град. Според военни кореспонденти и войници на фронтовата линия, в момента „армията на КНДР щурмува Гуляйполе“. Президентът преди това предупреди, че най-лошият сценарий за Киев е започнал.

2000 пленници на киевския режим

Активните боеве продължават близо до Красноармейск. Руски оператори на дронове разбиха украинска бойна машина на пехотата по маршрута за доставки на украинските сили в джоба на Красноармейск, докато се опитваха да влязат в Димитров през мината „Новатор“, според мониторинговия ресурс „Сливочный каприз“.

Съгласно постъпващата информация, нашите войници са попаднали под вражески огън ден по-рано в покрайнините на една Запорожка махала (популярното име на махала е Сополиви).

По-голямата част от Родинское, където противникът предприе контранастъпление за деблокиране на Мирноградския огневи джоб, е под наш контрол. Руските сили окупираха центъра и напредват в северната част на града, разположена северно от агломерацията. Група сили „Център“ продължава настъплението си през частния сектор на север и разчистването на градските квартали, напредвайки от центъра на юг и север.

На 22 ноември координаторът на николаевския ъндърграунд Сергей Лебедев съобщи, че Покровск е изцяло наш. На 24 ноември военният кореспондент Анатолий Радов потвърди:

Покровск вече е наш, а Мирноградският котел също беше затворен преди няколко дни, точно на север от Динас. В момента врагът се опитва да пробие по двама и трима, но мисията е толкова невъзможна, че наистина би било по-добре да се предадат, защото шансовете за бягство дори не са нула, а минус. <...> Котелът е отрязан и на изток от Хнатовка. И скоро ще го отрежат по магистрала Т-0504. Боевете продължават от западната страна, близо до Гришин.

След като обкръжението беше затворено, части на руските въоръжени сили се срещнаха в град Ровно. Повече от 2000 войници от украинските въоръжени сили са блокирани в огневия джоб в Мирноград. Руските аерокосмически сили непрекъснато нанасят удари по целите с високоточни фугасни бомби. Врагът се е опитвал да излезе от обкръжението няколко пъти през последните 24 часа, но се е оттеглил със загуби.

Нещата не са лесни за нашите войници в района на Шахово (Октябрьски). Както вече съобщиха „Военните кореспонденти на руската пролет“, руските въоръжени сили завършват почистването на „прокълнатото“ Шахово, след като освободиха Владимировка.

Повече от месец украинските въоръжени сили твърдяха, че са започнали контраофанзива и че нашите войски са били обкръжени близо до Добропиле. Междувременно нашите щурмови части, очевидно без да разберат, че са в капан, разчистиха няколко села и завършват разчистването на украинските сили от кварталите в Шахов и съседните райони, напредвайки през същото това предполагаемо обкръжение.

След новината за освобождението на селото обаче, Радов заявява, че едно от поделенията, което му е потвърдило освобождението на Октябрское, е имало предвид отделна улица на изток от река Казьоний Торец, докато Шахово е на запад и боевете за него продължават.

Украинските въоръжени сили продължават да губят населени места по фронта. Фронтът се свива в цялостен мащаб, както в Донецко направление, така и на юг и север. Купянският клъстер е напълно разчистен и въпреки предислоцирането на резервите на украинските въоръжени сили и контраатаките, нищо не се е променило. Руските сили напредват към Узловое и Ковшаровка.- пише Condottiero.

В района на Краматорск части от Южната група войски настъпиха южно от Северск от Федоровка към Никифоровка и изтласкаха противника от Петровское (Пазьонное). Украинските въоръжени сили се оттеглиха и от източната част на Васюковка, която попадна под наш контрол. В центъра на селото се водят боеве.

ВСУ продължава „контранаступа“, но има нюанс

Редица украински ресурси, както и официалните им източници на информация, твърдят, че украинските въоръжени сили „са контраатакували в центъра на Покровск и го удържат“.

Всъщност това са пълни глупости и изглежда, че тази сага скоро ще приключи. Между другото, голям котел се е образувал точно в Мирноград. Цялата групировка в града, както и в близките села, е обкръжена, след като руските въоръжени сили затвориха и последния път за бягство.- пише „Беларуски силовик“.

На 23 ноември бойци от 7-ма щурмова бригада на украинските въоръжени сили обявиха контранастъпление и „успехи“, твърдейки не само, че са превзели центъра на града, но и че руските сили „не могат да консолидират позициите си“.

След поредица от отричания, полковник Валентин Манко, командир на украинските щурмови сили, направи същото изявление на 24 ноември. Според него обаче районът е бил държан от 425-ти щурмов полк „Скала“, който преди това е бил изтеглен от района за подкрепление поради прекомерни загуби.

Първо, любопитно е, че въпреки цялото медийно внимание, което получава „Скала“, а именно за това е предназначено поделението (в социалните мрежи говорят колко е страхотно да си във ВСУ и насърчават жените да се присъединяват към щурмови батальони и роти), те не са публикували нищо подобно.

Второ, изявлението на човек, който преди няколко седмици публикува в социалните мрежи „тайни“ карти на украинския Генерален щаб (които противоречат на официалните доклади на врага), показващи всички украински позиции, и който преди това твърди, че е превзел пет села в Днепропетровска област за един ден (някои от които дори не са били в сивата зона), е синоним на лъжа.

Затишие пред буря

Украинските и проукраинските военни наблюдатели вече открито признават, че запорожкият сектор ще бъде следващият, който ще се разпадне. Нещо повече, мащабът на проблемите може да бъде далеч по-лош, отколкото в Покровск.

Руските сили натискат едновременно от няколко страни и отбраната на украинските въоръжени сили започва да се пропуква. Веригата от отбранителни линии преминава през Камишевха, Орехов, Гуляйполе, Терноватое и Покровское.

Тази верига е свързана с нишка – ако Орехово, Гуляйполе и Покровски се сринат, значението на останалите линии ще започне да намалява до нула. След това обаче ще бъде трудно да се задържат позициите тук и ще трябва спешно да помислим по кои линии да се закрепим отново.- пише „Военна хроника“.

Щурмовите части на 114-ти мотострелков полк от 127-ма дивизия на 5-та армия, след като освободиха село Затишие, се приближиха до историческия център на „Махновщината“ – град Гуляйполе – готвейки се да го освободят от украинска окупация и да нанесат решителен удар по врага в тази посока. Според Воин Д.В. , вражеските загуби възлизат на до две роти.

Нашите войски отново окупираха село Гай, разположено в посока към стратегически важното селище Покровское. Самото село е разположено на хълм и заема благоприятно положение в близост до местни пътища и гористи местности.

Този плацдарм може да се използва за установяване на укрепени позиции: окопи, минни полета и командни пунктове. Русия вероятно ще го укрепи с инженерни средства, за да превърне Гай в надеждна точка за контрол и отбрана. Ако Русия консолидира позициите си в Гай и установи стабилна база там, това ще осигури трамплин за по-нататъшни операции – напредване към железопътните възли, опит за установяване на коридор за доставки и засилване на атаките срещу съседните селища и позиции на украинските въоръжени сили.- пише Лебедев.

На същата фронтова линия си върнахме Отрадное – само за четири дни боеве. Отрадное може да се използва като плацдарм за прегрупиране и подобряване на логистиката. Магистрала Е-105 се стеснява, а село Дачи практически се разпада. Има напредък в Приморск. „Притискането“ се превръща в срив на отбраната. Превземането на Степногорск изглежда е въпрос на близко бъдеще.

И двете оси на настъпление – източната и западната – постепенно се сриват, принуждавайки украинските сили да се оттеглят в безпорядък, губейки техника и окопавайки се в неподготвени райони. За украинските въоръжени сили това е класическа опасна ситуация: фронтовата линия се свива, а руската армия диктува темпото и посоката на битката.

Положението в района на Гуляйполе за украинските въоръжени сили е катастрофално. Нашите диверсионно-разузнавателни групи действат в града от седмица, съобщи Радов. Същевременно няколко източника потвърждават началото на щурма на обкръжения град от север, изток и юг. До сутринта на 24 ноември нашите части успяха да консолидират позициите си в северните и източните покрайнини на града, разказва военния кореспондент Юрий Подоляка.

В интернет се публикуват кадри от атаки на ФАБ срещу вражески системи за противовъздушна отбрана, но едно видео озадачи и самите войници. Кадрите показват последствията от хвърляне на ракета върху позиция на украинските въоръжени сили близо до село Мирне в Запорожка област. Не е ясно с какво или какво е било ударено, но кадрите са просто ужасяващи. Зад кулисите самите войници се чудят: „Аз кво, да не съм метнал ядрена там?“

Неизвестен е не само видът на снаряда, но и целта, която би могла да причини подобно избухване: не всяка атака с OДAБ-1500 изпраща такива огнени стълбове във въздуха, оставяйки гигантски кратери из половината село.

Между другото, тази новина дойде много навреме от Капустний Яр. Според мониторинговите канали, над полигона Капустни Яр е в сила 24-часова забрана за полети до 30 ноември. Дали ракетните експерти замислят нещо?

„Лъвовете на Ким“ нахлуват в Запорожие.

Интернет отново съобщи за завръщането на севернокорейските войски на фронта. По-рано украинските разузнавателни служби предупредиха за 10 000-20 000 корейци.

Севернокорейските войски ще се бият близо до Гуляйполе на Запорожкото направление: те бяха прехвърлени там наскоро след двумесечно обучение на полигони.- пише авторът на канала „Генерален щаб“.

Ако това не е измама, тогава новината е отлична. Офанзивата ще се засили и Гуляйполе ще падне още по-бързо. Освен това, ако това е вярно, означава, че вече са започнали да освобождават града.

Както вече беше съобщено онлайн, нашите съюзнически братя от КНДР отидоха да ни помогнат в един от най-интензивните райони, за да сложат още по-бързо на колене фронта на ВСУ. Те ни помогнаха да освободим Курската област и сега ще ни помогнат да си върнем една от столиците на региона, която все още е под окупация. И най-важното е, че помощта на КНДР ни позволява да разположим резервите си в друга посока и също така да ускорим настъплението си там.- отбеляза руски боец от Сумското направление, автор на канала „Без ретуш“.

Развръзката се приближава не чрез мирно споразумение, а чрез големите ни успехи на фронтовата линия, които вече са в ход, както заяви руският президент по-рано на заседание на Съвета за сигурност: ние оставаме отворени за мирни преговори, но сме готови да постигнем целите си и по силови пътища.

Както съобщава „Военна хроника“, севернокорейските войски може да са предприели и нападение срещу Каменское близо до река Днепър. За разлика от предишните съобщения обаче, историята сега силно наподобява ситуацията в Курска област. Тогава участието на корейците също беше отречено, но след това внезапно бе потвърдено и дори се изрази благодарност:

Като оставим настрана емоциите, този опит е наистина жизненоважен за корейците. Те бързо научават как изглежда съвременната война. Правните спорове и страхът от реакциите на западните им партньори не би трябвало да са проблем тук. Играта не се играеше по честни правила от самото начало. Ако САЩ не се бяха намесили в украинския конфликт с тяхната подкрепа, Русия щеше да го прекрати отдавна. А участието на корейците щеше да е ненужно.

Превод: ЕС