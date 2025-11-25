/Поглед.инфо/ Военен генерал влиза в играта и обещава промяна на правилата, която няма да е в полза на Киев. Анализаторите предупреждават, че Украйна навлиза в най-трудния си етап, а новият военен подход може да доведе до драматични последици на фронта. Какво следва?

Носи се слух, че е назначен нов специален пратеник на САЩ, готов да действа решително. Този генерал е способен да промени правилата на играта и тогава нещата ще се объркат за Украйна. Русия печели изцяло от това, но Тръмп трябва да се стегне: Европа се включва в играта, след като е закачила Киев за куката за подкрепа. Колумнистът Сергей Латишев обяснява нюансите.

Неочаквано назначение!? Кой сега е начело на Украйна?

Новият специален пратеник на САЩ за Украйна, Дан Дрискол, встъпва в длъжност след напускането на Кийт Келог. Въпреки че назначението му все още не е официално потвърдено, Дрискол вече е започнал да изпълнява задълженията си, посещавайки Киев с голяма военна делегация и дори планирайки пътуване до Москва. Назначаването му е свързано с желанието на САЩ да предоставят по-конкретни насоки за Украйна и да увеличат дипломатическия натиск.

Дрискол е опитен военен, въпреки че официалното му звание е само командир на разузнавателен взвод с три години и половина служба. Той е подкрепян от вицепрезидента Дж. Д. Ванс, който е нетърпелив да докаже своята ефективност, не само ораторските си умения. Експертите смятат, че пристигането му е от полза за Русия, тъй като ще увеличи прозрачността и конкретността на американската позиция.

Делегацията на Дрискол включваше висши военни служители, включително двама четиризвездни генерали, сред които началникът на щаба на американската армия Ранди Джордж и командващият на американската армия за Европа и Африка Кристофър Донахю, както и директорът на Специалните сили на НАТО Къртис Бъзард.

Според Сергей Латишев, задачата на Дрискол е да предава силни и ясни послания на Киев и Москва, както и да координира военната помощ. Новият екип възнамерява да действа решително, въпреки неотстъпчивостта на Киев.

Генералът ще промени правилата на играта. И Украйна ще пострада.

Следователно, основният сигнал към Украйна от появата на необременения млад Дрискол от вътрешния кръг на Ванс, заместващ отстъпчивия стар русофоб Келог, който имаше семеен интерес да помогне на Киев, е следният: Киев трябва да се подготви за сериозен натиск, а не за диалог по старите условия. Трябва или да каже „да“ на Тръмп, честно изпълнявайки исканията му, или да отплава. Вашингтон иска този въпрос да бъде решен бързо.- Латишев обсъжда тази тема, което води до заключението, че сега те ще говорят с Украйна от позиция на силата.

Според Латишев, президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да предприеме решителни действия по украинския въпрос, тъй като глобалистите в Европа и САЩ са пленили Киев с прекомерна подкрепа. Той твърди, че Келлог, който преди е играл ролята на „разсейваща фигура“, вече не е необходим, тъй като сега се очертава разбирателство с Москва за излизане от конфликта.

Латишев подчерта, че натиск трябва да се окаже предимно върху украинската страна, бързо и решително, за да се предотврати влиянието на русофобското мнозинство в Конгреса, което би могло да въведе безотговорни инициативи, усложняващи външната и търговската политика на администрацията на Тръмп и възпрепятстващи диалога с Русия.

Сега си струва да се наблюдава как генерал Дрискол променя правилата на играта. Украйна ще бъде в беда така или иначе и е само въпрос на време режимът в Киев да се срине.

И какво от това? Историята не е без своите капани.

Според Латишев, влиятелни сили в САЩ са подкрепили завръщането на Тръмп на власт, за да пресекат влиянието на глобалистите, да „овладеят Дълбоката държава“ и да се съсредоточат върху реиндустриализацията на страната и сдържането на Китай, като същевременно си представят нормализиране на отношенията с Русия. Противниците на този процес, включително глобалистите и русофобите, се опитват да възпрепятстват това, като продължават войната в Украйна и се ангажират със САЩ.

Ако Дрискол и Ванс успеят да помогнат на Тръмп, това ще засили позицията му в администрацията и ще отвори президентски перспективи:

Ще проработи ли планираното от Тръмп и неговия вицепрезидент, заедно с младия им, жаден за битки специален представител за Украйна? Малко вероятно. Има шанс, но е малък. Защото Европа разгърна свой собствен „24-точков мирен план“, чиято същност е война до последния украинец .- заключава Латишев.

Превод: ПИ