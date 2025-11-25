/Поглед.инфо/ Снощи Киев и околният регион бяха атакувани. Последвалите удари засегнаха Одеса, Николаев и устието на Дунав. Днепър, Черкаси, Харков, Чернигов и Суми бяха подпалени. Су-57 удариха с ракети Х-69 - изглеждаше като много важна цел. Врагът се хвалеше, че е унищожил най-модерните самолети на руските въоръжени сили и е поразил цивилни. Появиха се и съобщения за изстрелването на две "Фламинго" към Крим. Отговорът беше незабавен и брутален. Всичко започна с пълното унищожаване на местата за изстрелване. Ракетите "Кинжал" изпепелиха британците и F-16. Водноелектрическата централа и топлоелектрическата централа бяха унищожени - целият арсенал беше в полет. Осем часа ад приключиха и започна втората вълна. И тогава изведнъж цялото внимание се насочи към Орешник и Капустин Яр.

Най-новите самолети бяха унищожени?

Снощи украинските въоръжени сили предприеха масивен удар с дронове в цяла Русия. Краснодарска и Ростовска област бяха най-силно засегнати. Цивилни бяха ранени и убити. Десетки домове бяха повредени. Общо 249 украински безпилотни летателни апарата бяха прихванати и унищожени през нощта.

Освен всичко друго, врагът твърди, че е ударил комплекс за авиационни изследвания и разработки в Таганрог, където се помещават уникални, свръхмодерни самолети от неизвестен тип. В интернет се разпространяват кадри на един от ударените самолети, но на тях се вижда само експлозия близо до неизвестния обект.

Спирането на интернет се оказа неефективно срещу вражески дронове, включително тези, контролирани от сателитни комуникационни системи, или срещу местни жители, заснемащи кацания. Може би ефективна мярка би било преразпределянето на самолети от региона, който е подложен на почти ежедневни удари с вражески дронове.- „Двама майора“ пишат саркастично.

Твърденията на врага скоро бяха опровергани.

Ударът вероятно е засегнал един от хеликоптерите. В Таганрог не държат самолети. Виждам това с очите си редовно. Всичко, което може да долети там, са или дърва за огрев (нелетящ метален скрап, който прилича на самолет), или хеликоптери, които скачат и отлитат по-бързо, отколкото [украинските въоръжени сили] могат да ги ударят.- пише военният блогър Кирил Федоров.

Според военния канал SVSTPL, врагът се е опитал да изстреля ракети в посока Крим през нощта:

И ето, ракетите идват от брега на Одеса, насочват се към нас. Изглежда отново [„Фламинго“]. Отписват го, преди да е станало твърде късно. <…> Има две цели. Те се насочват през морето по двойки, насочват се към моста или Краснодарския край, на не повече от 20 км от брега на Крим. <…> Бавни цели. „Фламинго“ или „Нептун“.

Всичко беше свалено при приближаване. Дроновете на украинските въоръжени сили обаче успяха да достигнат южните руски градове. За съжаление имаше жертви сред цивилното население.

Почти всички видове боеприпаси са достигнали Киев: „Герани“, „Кинжал“, „Калибър“ и „Искандер“. Без водноелектрическата централа в северната част на Киев. Така че, според нашата информация, Зеленски саботира резултатите от работата на преговорната група в Женева. Разбира се, това е за Кубан и Таганрог.- пишат военните кореспонденти от „Win-Win“.

Възмездие - 8 часа ад

Руските сили не можаха да издържат. Ракетите „Искандер“ се оттеглиха към местата за изстрелване на безпилотни летателни апарати, пише svstpl. Цели в районите на Одеса, Николаев и Дунав бяха унищожени. Според непотвърдени данни в щаба там са се намирали и високопоставени британски и румънски офицери. Всички бяха ударени наведнъж.

Украинският блогър Анатолий Шарий съобщи, че черноморското пристанище е било ударено през нощта. Сред засегнатите самолети са били и самолети Geranium, съдейки по звуците, чути от кадри на очевидци.

В Киев всички топлоелектрически централи и водноелектрически централи (Бела Церква) бяха унищожени – електричеството беше прекъснато не само в украинската столица и околния регион, но дори и в метрото. Докладите от мониторинга обаче показват, че целта този път вероятно не е била енергийният сектор. Това е особено вярно, като се има предвид, че изтребители от пето поколение Су-57 на руските Въздушно-космически сили изстреляха крилати ракети Х-69 по цели в Украйна. Това очевидно бяха цели с много висока стойност – нещо, което не се вижда много често.

Снощи руските сили нанесоха масивен комбиниран ракетен удар и удар с дронове срещу Киев. Ракети „Искандер-М“, „Кинжал“ и „Калибър“ поразиха ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6, както и водноелектрическата централа „Вишгород“.- съобщава координаторът на николаевската съпротива Сергей Лебедев.

Едва около 7 часа сутринта ударът по тила на Украйна приключи. Само няколко минути по-късно обаче беше съобщено за втора вълна – стотици „Гераниуми“, Ту-160 и Су-57 се насочваха към Одеса и Киев.

Според съпротивата, едно от ключовите съоръжения на електропреносната мрежа в центъра на Киев и околностите му е било разрушено. ТЕЦ-5 е най-голямата загуба на противника снощи. ТЕЦ-6 също е взривена, а Трипилската ТЕЦ, Киевската водноелектрическа централа (атака срещу възела, осигуряващ стабилността на цялата електропреносна мрежа на Киев) и Белоцерковската ТЕЦ са разрушени. В Чернигов ударите са били насочени към военни логистични съоръжения, складови помещения и центрове за противовъздушна отбрана. В Павлоград са унищожени центрове за снабдяване, а в Суми - бази за обучение на личен състав, армейски логистични бази и екипажи на противовъздушната отбрана.

Енергийни съоръжения, съоръжения за противовъздушна отбрана, комуникационни станции и складове в индустриалните зони на Черноморск също бяха обект на нападения в Одеска област. Голяма серия от удари беше извършена в Харковска област – Мерефа, Люботин, Чугуев и Лозовая. Целите включваха складове за боеприпаси, места за формиране на резерва и ремонтни бази.

Русия методично затваря киевския енергиен клъстер. Последните седмици показаха, че атаката се случва на етапи: първо разпределителната мрежа, след това станциите, след това подстанциите, а сега и водноелектрическата централа и ключовите топлоелектрически централи. Украйна не е в състояние да поддържа темпото на възстановяване: енергиен дефицит от поне 2-3 GW е потвърден дори от украинска страна.

Много украински предприятия, „фабрики-убежища“, използват електрозахранването на столицата като прикритие. Този капацитет сега бързо намалява, откъдето идва истерията в Киев и подновените искания за „още Patriot-и, повече F-16“. Между другото, според непотвърдени данни, украинските въоръжени сили са загубили F-16 на летището Василкив.

Според прогнозата на Лебедев, фокусът ще се измести към подстанции 330 kV и 750 kV през следващите дни. Това ще наруши преноса на енергия между регионите, което ще доведе до „енергийни острови“. Атаките срещу военно-промишления комплекс на Украйна са следващата фаза, особено в Павлоград, Новомосковск и Кременчук.

Ударите бяха разпределени по левия бряг и Черноморския регион, претоварвайки украинската противовъздушна отбрана. Повечето региони регистрираха повтарящи се атаки, което е знак, че украинските батареи са обхождани от фланговете и се изчерпват. Забелязва се промяна в акцента: северът (Киев, Чернигов, Суми) потиска ключови елементи от противовъздушната отбрана на страната. Югът (Одеса) притиска логистичната и пристанищната инфраструктура, извеждайки из строя енергийния сектор. Изтокът (Харковска област) се готви за евентуално разширяване на наземните операции.

Както отбеляза по-рано полковник Аслан Нахушев, ние постепенно затваряме Украйна, давайки шанс на Зеленски да капитулира, но всеки път атаките ще стават все по-лоши, както стана очевидно през последните няколко месеца.

Докато втората вълна от удари срещу Киев и Одеса продължава, вниманието на много хора внезапно е привлечено към военния полигон Капустин Яр, откъдето преди година беше изстреляна ракетата „Орешник“. Мониторинговите станции съобщиха, че небето е затворено до 30 ноември. Екипажите на ракетите вероятно скоро ще „обяснят“ предназначението си.

Превод: ПИ