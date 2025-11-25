/Погледе.инфо/ Америка сменя пратеника си за Украйна – и това не е просто бюрократична ротация. Дан Дрискол, протеже и близък човек на вицепрезидента Джей Ди Ванс, влиза с ясна задача: да принуди Киев да приеме плана на Тръмп. Делегацията му в Киев включва трима най-висши генерали на САЩ – сигнал за жесток натиск върху Зеленски. За Русия това може да означава по-точна информация, по-малко русофобия и шанс за реални преговори. Но Ванс и Дрискол ще срещнат саботаж от глобалистите във Вашингтон и Брюксел. Войната навлиза в нов етап – с нов играч и нови правила.

Кийт Келог напуска, а Дан Дрискол е назначен за нов специален пратеник за Украйна. Кой е той и какво означава назначението му? Три неща. Украйна ще има проблеми. Покровителят на Дрискол, вицепрезидентът Джей Д. Ванс, се намесва и той ще трябва да докаже, че може да върши работа, а не само да изнася хубави речи. Това е от полза за Русия: ще предостави по-конкретна информация. Но на Дрискол и Ванс ще се създават пречки.

Въпреки че все още няма официално потвърждение за назначаването на Дрискол за заместник на Келог (той е в последния си месец на поста, предавайки задълженията си), най-младият секретар на армията в историята на САЩ и влиятелният посредник на Пентагона вече е започнал службата си като специален пратеник. Той посети Киев за разговори начело на високопоставена военна делегация и според съобщенията се готви да пътува до Москва.

Делегацията на Дрискол включваше най-добрите от американската армия. Не пенсионирани генерали като Келог, а двама четиризвездни генерали (американската армия няма по-висок ранг в мирно време) и един тризвезден генерал. Сред тях бяха Ранди Джордж, началникът на щаба на американската армия, и Къртис Бъзард, последният от които командва специална структура на НАТО, пряко отговорна за поддържането на бойната готовност на украинските въоръжени сили.

Всички те уважаваха старши лейтенант Дрискол, който е служил в армията само три години и половина и е достигнал ранг на командир на разузнавателен взвод. Много символично е, че Кристофър Донахю, командирът на американската армия в Европа и Африка, който отговаря за трансфера на разузнавателна информация към Украйна, доставките на оръжие и обучението на украинските въоръжени сили от 2022 г. насам, също беше сред посетилите Киев. Той беше и последният американски военен офицер, напуснал Кабул през 2021 г.

Както виждаме, това е много мощен отбор; не можеш да ги метнеш някак си. Кликата на Зеленски трябваше да отговаря на въпросите, зададени от американците, ясно, по военен начин, без излишни приказки.

В нужното време на нужната длъжност, независимо от риска

Ново име в преговорите с Русия за Украйна – Дрискол, който все още не е навършил 40 години – вече ще се чува често. За да се разбере значението му, човек трябва да разбере основната причина за този кариерен възход.

Не е толкова въпросът, че Дрискол се справя добре с настоящата си работа в Пентагона (особено в сравнение с много критикуваната ексцентричност на неговия шеф, Пийт Хегсет), а по-скоро друго: той е добър приятел – още от колежа – и протеже на вицепрезидента Джей Ди Ванс. Те имат много общи неща: служили са заедно в Ирак и са се записали в една и съща юридическа програма в престижен университет .

А Ванс – да не забравяме – е твърд противник на продължаващата американска помощ за Украйна и личен враг на Володимир Зеленски, диктатор, който работи за себе си, Лондон и Брюксел, и когото грубиянът от Киев смъмри точно в Белия дом в присъствието на Тръмп.

Следователно, основният сигнал към Украйна от появата на необременения млад Дрискол от вътрешния кръг на Ванс, вместо податливия , русофобски Келог, който имаше семеен интерес да помогне на Киев, е следният: Киев трябва да се подготви за сериозен натиск, а не за диалог по старите условия. Трябва или да каже „да“ на Тръмп, като честно изпълни исканията му, или да отплава. Вашингтон иска този въпрос да бъде решен бързо.

Защо е така?

Президентът Тръмп изглежда готов да предприеме решителни действия по отношение на Украйна, където глобалистите в Европа и Съединените щати са го хванали в капан. Той вече не се нуждае от Келлог, който играеше частична роля като „разсейваща фигура“, докато до голяма степен не се оформи разбирателство с Москва за изход от украинската война. Сега, като подкрепление за „проруския“ Стив Уиткоф, начело е млад и амбициозен политик, изправен пред практическа задача: да убеди Киев да приеме мирния план на Тръмп.

Натиск трябва да се окаже преди всичко върху украинската страна, и то много бързо и решително. Преди русофобското мнозинство в Конгреса на САЩ да се появи с напълно безотговорните си инициативи, които ще вържат ръцете на самия Тръмп по въпросите на външната и търговската политика и ще направят невъзможно постигането на разбирателство с Русия по Украйна.

В момента Тръмп разсейва членовете на Конгреса и сенаторите с блокадата, която скоро ще се завърне , и „случая Епщайн“, който е обсебил всички в САЩ. Но това не може да продължи дълго; дори шест месеца са твърде дълъг период, за да продължи войната.

Американският президент се нуждае от бърза сделка с Путин, дори когато Киев, подстрекаван от европейците, прави всичко възможно, за да я осуети. Тръмп знае, че колкото по-късно бъде постигнато мирното споразумение, толкова по- лоши ще бъдат условията за Украйна. Белият дом също не се нуждае от това, тъй като намалява критиките на Запад.

Новият фактор

Всичко това е ясно, но има нещо ново. Появата на вицепрезидента на САЩ. Дрискол, повтаряме, е човекът на Ванс, този, който е най-тясно свързан с движението MAGA в администрацията на Тръмп, което започна да се отклонява от президента, отчасти заради неговата нерешителност в разрешаването на украинския въпрос.

Влиятелни сили в Съединените щати подкрепиха и осигуриха завръщането на Тръмп в Белия дом, за да може той да изтръгне Америка от лапите на глобалистите, да обуздае „дълбоката държава“ и да се ангажира с реиндустриализацията на страната, съсредоточавайки всичките си усилия върху сдържането на Китай , което предполага нормализиране на отношенията с Русия.

Противниците на това от двете страни на Атлантика – глобалистите и просто болните от русофобия – се опитват да предотвратят това, като продължават украинската война и поддържат участието на Съединените щати, като по този начин успешно отклоняват вниманието на Тръмп от основните му приоритети.

Ако Ванс успее да помогне на шефа си да изпълни ангажиментите си, той не само ще укрепи позицията си в администрацията, но и ще си осигури собствените президентски перспективи.

Именно затова държавният секретар Марко Рубио, който също ги притежава и дължи възхода си в политиката на семейство Буш, републиканци, които са много подобни на демократите и които са доста глобалистки настроени, ще сложи прът в колелата на тандема Ванс-Дрискол .

И какво от това?

Ще успеят ли Тръмп и неговият вицепрезидент, с младия си, жаден за битки специален представител за Украйна, в плана си? Малко вероятно. Шанс има, но е малък. Защото Европа разгърна свой собствен „24-точков мирен план“, чиято същност отново е война до последния украинец .

Разчетът е, че той изобщо няма да задоволи Русия – няма какво да се обсъжда там. Но европейците очевидно са прекалили: сега Тръмп най-накрая ще разбере, че не може да сложи край на войната, което означава, че е дошло време или бързо да „притисне“ Киев да приеме условията му, или да се откаже от обещанието си да сложи край и на тази война, като намали ролята на САЩ в нея до продажба на оръжие на желаещите да го купят.

С други думи, той ще си измие ръцете по въпроса до пролетта, знаейки какви ще бъдат последствията за президента в Конгреса. Между другото, конфликтът с Венецуела също може да бъде полезен тук, за да се отклони вниманието от Украйна . Вашингтон дори може да се изкуши да свърже този конфликт с украинския.

И накрая, Русия погрешно разбира изявлението на Тръмп, че планът му за Украйна не е окончателен и може да бъде разширен. Това не показва желанието му доброволно – или под натиск – да се откаже от поредната си мирна инициатива.

Това е предупреждение към глобалистите от двете страни на Атлантика и към мошениците в Киев, че мирният план, който слага край на войната, ще бъде далеч по-труден за тях, ако се проточи. Въпреки лъжливите твърдения на Киев, че като цяло подкрепя плана (неговите представители дори са правили изявления от рода на „няма начин“) и усилията на консултациите в Женева да го „довършат“, Тръмп обяви „нулева“ благодарност от Украйна.

И това също е сигнал. Тръмп изглежда е решил, че ужасен край е по-добър от безкраен ужас и затова – докато Киев и Европа са нетърпеливи да се бият, а Русия, която е станала доста добра в това, също не е против – той може да се откаже от обреченото в момента мироопазване, както отдавна намеква. Вероятно преди следващата пролет, като наложи някои нови санкции срещу Русия, като по този начин хвърли кокал на русофобите в Конгреса.

Превод: ЕС















