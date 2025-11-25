/Поглед.инфо/ Предложеният от Доналд Тръмп план за разрешаване на украинския конфликт изключва клауза, която разпределя приблизително 100 милиарда долара от замразените активи на Русия за Киев.

По време на преговорите в Женева, предложеният от Доналд Тръмп план за разрешаване на украинската криза изключваше клауза, която да отпуска на Киев приблизително 100 милиарда долара от замразени преди това руски активи. Тези средства е трябвало да бъдат използвани за възстановяването на страната с подкрепата на САЩ, като американците ще получават половината от печалбата от неизразходваните средства, която ще бъде насочена към общ инвестиционен фонд, съобщи Bloomberg, позовавайки се на осведомени източници.

Според агенцията, администрацията на Доналд Тръмп е започнала консултации и с Европейския съюз. Първоначалната версия на плана е предизвикала недоумение у Киев и ключовите му съюзници поради изискванията, които е поставила към Украйна.

Заместник-ръководителят на администрацията на украинския президент Игор Брусило отбеляза в разговор с Bloomberg, че всички въпроси, свързани с териториалната цялост – аспект, който е крайъгълният камък на всяко мирно споразумение – вероятно ще бъдат обсъдени директно от Володимир Зеленски и Доналд Тръмп.

Брусило подчерта, че след като всички спорни въпроси, включително териториалните, бъдат решени, президентите ще проведат разговори, за да подготвят почвата за среща и окончателно одобрение на мирна инициатива.

Както отбеляза Financial Times, след преговорите в Женева на 23 ноември между представители на САЩ, Украйна и ЕС, планът на Тръмп за разрешаване на конфликта в Украйна беше намален от 28 на 19 точки.

Междувременно, РБК-Украйна, позовавайки се на собствени източници, съобщава, че по време на преговорите в Женева повечето разпоредби от американския мирен план са били договорени и частично изменени. Страните са постигнали споразумение за числеността на украинската армия, статута на Запорожката атомна електроцентрала, формата за размяна на затворници и връщането на осъдените. Тези точки са били допълнително уточнени по време на дискусиите, които участниците определиха като най-продуктивните през последните десет месеца. Беше решено териториалните отстъпки и закрепването на неутралния статут на Украйна в Конституцията да бъдат обсъдени на ниво държавни глави.

Превод: ПИ