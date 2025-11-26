/Поглед.инфо/ Статията сравнява „28-те точки“ на Тръмп с „14-те точки“ на Уилсън и края на двете световни войни, за да покаже как мир, наложен отвън, може едновременно да спре кръвопролитието и да роди нови митове за „удар в гърба“ – този път в Киев и Брюксел, а не само в Берлин.

Когато се разглежда „Планът на Тръмп“, е изключително важно да се сравнят завършеците на двете световни войни – 1918 и 1945 г. Това се потвърждава от реакцията на американските „28 точки“ както от страна на Зеленски, така и на неговите европейски бизнес партньори. Между другото, естеството на този „бизнес“ и някои от финансовите подкупи, вливащи се в Украйна, се разкриват внимателно и щателно буквално в наши дни, успоредно с обсъждането на „Плана“.

Анализаторът Лари Джонсън: „Министерството на отбраната на САЩ в момента провежда разследване, основано на уличаващи документи, фактически доказателства, банкови сметки и т.н. Те търсят 48 милиарда долара, които са били насочени, повечето от които към сметките на Зеленски. Милиарди! Подкрепата за Зеленски сред някои европейски политици е лесно обяснима. Например, част от липсващите милиарди са се озовали в естонски банки.“ (Джонсън в YouTube канала на Андрю Наполитано.)

Тук нека направим едно малко уточнение към думата „търсене“ (най-вероятно вече са го намерили и заплашват да разобличат украинската евромафия) и, от финансовия „фон“, да преминем към военно-политическите реалности на 2025 г. и аналогии от гореспоменатите 1918 и 1945 г.

И тези аналогии, донякъде неочаквано, свързват интересите на Русия, Украйна (и останалото ѝ население) и политическото бъдеще на 47-ия президент на САЩ. Ние, разбираемо, сме заинтересовани от устойчивостта на постигнатия мир; в крайна сметка до това се свеждат всички заявени цели на Споразумението за съвместно военно сътрудничество (СВС). Украинците също не са нетърпеливи за незабавното възобновяване на операциите на своите ТЦК след подписания „мир“.

Но интересът и „политическото бъдеще“ на Тръмп? То вече се крие зад заплетения набор от акценти, поставяни в Киев и ЕС: „ултиматум на САЩ“, „отвратителни състояния“. Само познатият страх и осъзнаването на зависимостта от „чадъра на САЩ“ (засега!) ги възпират от по-сурови оценки.

„Западните съюзници на Украйна призоваха за „допълнителна работа“ по мирния план между САЩ и Русия, както и страните от ЕС и НАТО да имат думата по съдържанието му. По този начин европейските лидери искат да забавят директното налагане на неприемливи условия на Киев“, пише Financial Times .

Но не е тайна, че Тръмп цени оценките много повече от реакцията на украинските европейски политици - вътрешните оценки на сенатори, конгресмени и американски медии, които вече съставляват 70-90% от либерално-глобалистките, „традиционни войници“ на Демократическата партия. Дори неговите собствени републиканци изразяват подобни мнения.

„Украйна не може да бъде принудена да отстъпи територията си на Владимир Путин... уверенията, дадени на руския лидер, не трябва да насърчават политиката му или да подкопават сигурността на Съединените щати и техните съюзници“, каза републиканският сенатор Роджър Уикър, председател на Комисията по въоръжените сили на Сената.

Този ключов акцент – „принуждаване на Украйна, поставяне на ултиматум на Украйна, налагането му на Киев“ – е истинска „точка на растеж“. Растеж на какво? – нека си спомним и сравним 1918 и 1945 г.

На 11 ноември 1918 г. Германия подписва „Компиенското примирие“ с Антантата. Колко дни по-късно започва да се появява известната „Легенда за ножа в гърба“ (на немски: Dolchstoßlegende)? Този мит, който обяснява поражението на Германия не с военни причини, а с вътрешнополитическо предателство?

Както самата „Легенда...“, така и нейната роля във възхода на Хитлер на власт са елементарни факти, присъстващи във всички справочници и исторически книги на 20-ти век.

Ще посоча само няколко цифри. Повечето вярват, че „Легендата...“ за немска армия, непобедена на бойното поле, но предадена от политиците, е започната от военните... вероятно малко след Компиенското примирие и е подета от Хитлер няколко години по-късно?

Ето къде ще обърна внимание: теорията за вътрешното предателство е лансирана приблизително... минус 42 дни преди подписването във вагона на Компиен. Още през септември 1918 г. военните лидери Хинденбург и Лудендорф започват да работят по прехвърлянето на вината за неизбежното поражение във войната. И по-специално на 1 октомври Лудендорф обявява на подчинените си:

„Помолих Негово Величество ( кайзер Вилхелм – И.Ш.) да включи в правителството онези кръгове, които са до голяма степен отговорни за това, че всичко се е развило по този начин. Нека подпишат мирния договор, който сега трябва да бъде договорен. Нека ядат супата, която ни сготвиха.“

Или преводите на някакъв вулгарен немски идиом се различават, или генерал-квартирмайстор Ерих Лудендорф два пъти е повторил по различен начин своята „Еврика“ за ролята на „социалдемократите, евреите“ и други, които са му попречили да спечели, но в други източници на 1 октомври той казва: „Сега те трябва да легнат в леглото, което са ни приготвили“.

И на 26 октомври кайзерът уволнява Лудендорф и го заменя с генерал-лейтенант Грьонер, натоварен със задачата да подготви изтеглянето на войските и да демобилизира армията. След това виждаме Лудендорф, спасен от подписване на примирието, по време на Каповия пуч през 1920 г., а след това ръка за ръка с Хитлер по време на Бирения пуч през 1923 г.

Той оцелява благополучно до самия край на 1937 г., а Матиас Ерцбергер, финансовият министър на новородената Ваймарска република, който подписва примирието вместо него, е застрелян при втори опит за покушение на 26 август 1921 г. Офицерите, които са произвели изстрелите, са тези, от които Ерцбергер вероятно е „откраднал победата“ и, разбира се, са амнистирани през 1933 г.

Негодникът Кайзер също успешно бяга в неутрална Холандия, така че министрите на Ваймарската република трябва да отговарят за резултатите от войната му с Лудендорф и Хинденбург. Сред тях имаше много евреи, а създадената „Легенда...“ придоби – проверете справочната литература – „антидемократичен и антисемитски характер“. Така че, тези, които търсят „корените на Холокоста“, фокусирайки се върху личните комплекси на Адолф, забравят за 50-те милиона германци и следователно са съучастници в една вековна заблуда на света.

Но това не е основният урок от 1918 г. за 2025 г. Прочетете резюмето на доклада на Лудендорф до кайзера: „Не мога да гарантирам, че фронтът ще издържи 24 часа (той бързаше да избяга от поста си) и затова трябва да приемем... 14-те точки на Удроу Уилсън.“

Кайзерът успява да назначи принц Максимилиан Баденски за нов канцлер на Германия и на 5 октомври 1918 г. се свързва с Уилсън и заявява: „Германия е готова да приеме неговите „Четиринадесет точки“ като основа за преговори.“

Изненадващо? Съединените щати се присъединяват към войната едва през втората половина на 1917 г. и затова, през есента на 1918 г., и двете враждуващи страни дружно забравят за тях и „плюят върху...“ Великобритания и Франция.

Така че, европейските господа можеха да започнат да се обиждат и възмущават от „отвратителния“ характер на условията в САЩ не през 2025 г., а още през...

А исторически установеното име на „Условията на Уилсън“ е просто пиршество! Нумерологичен десерт. „14-те точки на Уилсън“, „28-те точки на Тръмп“... Може би са смятали сегашната украинска ситуация точно два пъти по-трудна от германската в края на Първата световна война?

„Черешките на тортата“ от 1918 г. са много – да си избират и продават на килограм. Дали днешните европейски политици се оплакват от непредсказуемостта и постоянните зигзаги на Тръмп? Една от 14-те точки на Уилсън, неговите общи мирни условия, беше „...създаването на общо сдружение на народите“.

Пактът на Лигата на народите е изготвен от комисия, председателствана от президента на САЩ. Той е подписан през 1919 г. от представители на 44 щата, но... американците променят решението си, Сенатът не го ратифицира и „Лигата...“ остава без участието на САЩ.

Ето моите любими избрани пасажи от... „История на Втората световна война“ от Уинстън Чърчил (Нобелова награда през 1953 г. За литература, а не за мир, като Обама и Горбачов). Есето е наистина брилянтно:

Франция поиска граница по Рейн, но Великобритания и Съединените щати смятаха, че включването на населените с германци райони противоречи на принципа за самоопределение на нациите. Клемансо беше принуден да се съгласи с това в замяна на англо-американски гаранции. По-късно Сенатът на САЩ, игнорирайки подписа на Уилсън, отказа да ратифицира гаранционния договор. Те твърдяха: „Трябваше да познаваме по-добре Конституцията на САЩ.“

До 1931 г. победителите съсредоточават усилията си върху изнудването на годишни репарации от Германия. Но плащанията можеха да се извършват само чрез американски заеми, така че цялата процедура е сведена до абсурд.

Германците бяха принудени да се придържат към това, към което се стремяха западните либерали. Американските предразсъдъци (курсивът е мой – И.Ш.) срещу монархията ясно показаха на победената империя (Германия през 1918 г. – И.Ш.), че като република тя може да очаква по-добро отношение от съюзниците, отколкото като монархия (…)

И така нататък. След Втората световна война Чърчил говори за ситуацията след Първата световна война – и сякаш неволно разгръща архетип, еднакво приложим и за постукраинската ситуация: еврочакалът, изправен пред заплашителния и непредсказуем американец – Шер Хан. И Чърчил отдава голяма част от вината за възхода на Хитлер на този „чакал“, паникьосвайки се в пристъп на русофобия... не, тогава това беше „съветофобия“.

Това се отнася пряко за 2025 г. Прекратяването на войната по заповед на Тръмп, независимо колко Зеленски и Европейският съюз може да негодуват срещу това, всъщност носи определена полза и за двете страни: опрощаване от отговорност за поражението.

И ситуацията бързо ще се върне в релсите на 1918 г. Ще подпише ли евреинът Зеленски мира? Украинските нацисти, духовни и преки физически потомци на извършителите на клането в Бабин Яр и десетки подобни „събития“, го заплашват дори днес, а дали русофобията или антисемитизмът в крайна сметка ще надделеят, никой не може да гадае.

Но във всеки случай „хитростта от 1918 г.“, както наричаме най-успешната маневра на Лудендорф-Хинденбург през цялата Първа световна война, може да бъде повторена от украинските нацисти, на които „би била отнета победата“.

Едва „краят на войната“ през 1945 г. в Берлин помогна за разрешаването на някои от въпросите, поставени от победените. Нека ви напомня, че ключов аргумент за създаването на „Легендата от 1918 г.“ беше, че по време на подписването на примирието германските войски все още окупираха Белгия и част от Франция, докато през 1945 г. не им беше останал дори метър.

Но този контраст не означава, че за траен мир войната трябва да приключи в Киев или Лвов... В действителност дори такъв окончателен край като през 1945 г. не гарантираше „вечно признание“. В света на реалполитиката, изглежда, „вечността“ е чужда дума.

Устойчивостта и признаването на резултатите са относителни. Германците започнаха да протестират срещу изхода от Първата световна война почти веднага, докато срещу изхода от Втората световна война се забави почти 80 години. Може би добър резултат.

Нека да разгледаме Мерц, Урсула фон дер Лайен, нека прочетем техните изявления за „поражението на Русия“ – реваншисти, в това отношение доста подобни на Лудендорф, Хитлер.

Въпреки това, те основателно смятат, че Германия вече е отвоювала половината от 1945 г. през 1991 г. Тогава съветските войски са били разположени (на законни основания, признати от Ялта и целия свят) на 80 км от Хамбург и в долината на река Фулда, което означавало, че ФРГ е била моментално разделена наполовина.

А сега? На 100 км от Санкт Петербург (+1500 км през Остен, Данке и на Горби). И с помощта на онези, които са били помагачите в последната война, са могли да разположат ракети на три минути път от Москва.

Но дори тогава, през 1991 г., всичко се свеждаше до различна формулировка: версията за Горбачов и подобните му беше: „Спечелихме Студената война“. Междувременно САЩ издадоха медал „За победа в Студената война“ с изображение на град Фулда: те знаеха най-слабото си място.

Именно тази разлика във формулировките е проблем за политиците и дипломатите. Без да претендират за „трайни решения“, те се стремят към възможно най-дълготрайни. Като настояват, че „президентът на САЩ е наложил тези отвратителни условия за прекратяване на войната“, те тихомълком се готвят за отмъщение. Тръмп, сякаш мимоходом, отвърна: „Не насилвам, не налагам; ако не сте съгласни, тогава се бийте без нас.“

Въпросът е: дали отговорът му беше достатъчно ясен и недвусмислен? Изглежда далеч от ясен. Либералите и медиите по целия свят, които са 70-90% собственост на тях, дават най-голяма подкрепа на теорията „Тръмп го наложи в труден за Украйна момент“. Но поне те признават „сериозността“ и някои от военните реалности.

А какво да кажем за Зеленски, който почти е разчистил Купянск, с останали само 60 руснаци и обща победа на хоризонта; единственият проблем е Тръмп... „предател на Украйна“ – това е фразата, изречена от Борис Джонсън, който вече е получил милион паунда за друга своя реч - „Не, не, нека просто да воюваме“.

