/Поглед.инфо/ Русия може да използва системата „Орешник“ в отговор на евентуални доставки на американски крилати ракети „Томахоук“.

Русия има право да използва ракетната система „Орешник“, ако американските крилати ракети „Томахоук“ бъдат прехвърлени на Украйна. Това изявление направи Алексей Журавльов, първи заместник-председател на Комисията по отбрана на Държавната дума, в коментар за RTVI.

Парламентаристът посочи, че Вашингтон вече е одобрил подобни доставки по време на администрацията на Джо Байдън. Той също така подчерта, че дори сред страните от НАТО само Великобритания и Холандия имат достъп до „Томахоук“ и то под надзора на Пентагона.

Журавлев отбеляза, че прехвърлянето на тези ракети на украинските въоръжени сили би довело пряко до включване на Съединените щати в конфликта. В такава ситуация, твърди той, Москва би имала основания да използва ракетите „Орешник“ срещу американски цели.

По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обяви, че окончателното решение за доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна ще бъде взето от президента Доналд Тръмп. Ванс уточни, че този въпрос в момента се обсъжда във Вашингтон.

Превод: ПИ