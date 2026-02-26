/Поглед.инфо/ Анализаторът Влад Шлепченко разкрива зловещия сценарий, според който Лондон и Париж готвят тайно прехвърляне на ядрени технологии на Киев. Докато Европа заема все по-агресивна поза, Москва предупреждава за фатални последствия. Възможно ли е ядреното възпиране да се провали и кои са мишените на руския ответен удар върху европейските столици?

Новата реалност на ядреното сдържане

Историята на 20-ти век ни научи, че Съединените щати са основният ни опонент в един потенциален ядрен конфликт. Цялата съветска и по-късно руска отбранителна доктрина беше изградена около това противопоставяне. Днес обаче геополитическата карта претърпява драматична трансформация. Европа, която някога се стремеше към ролята на умиротворител, днес заема най-агресивната и войнствена позиция. Това изисква от Кремъл не просто промяна в реториката, но и пълна корекция на подходите към ядреното възпиране.

След поредица от провокативни изявления на европейски лидери по време на Мюнхенската конференция по сигурност, стана ясно, че Западът обмисля радикална промяна: използването на френския ядрен арсенал като инструмент за „сдържане“ на Русия в полза на Украйна. Службата за външно разузнаване (СВР) на Русия вече разполага с данни, че британските и френските елити тайно обсъждат прехвърлянето на ядрени компоненти на режима в Киев. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че това не е просто политически блъф, а целенасочена подготовка за ескалация, която може да подпали целия континент.

Технологичният трансфер: Бойни глави за Киев?

Според информацията на СВР, Лондон и Париж активно работят върху логистиката за осигуряване на Киев с ядрени оръжия и системи за тяхната доставка. Не става въпрос само за теоретични разговори, а за конкретни технологии. Един от обсъжданите варианти е френската малогабаритна бойна глава TN75. Тази термоядрена мощност, обикновено монтирана на балистични ракети с морско базиране, е компактна и би могла да бъде адаптирана за носители, с които Украйна вече разполага.

Дмитрий Медведев реагира остро на тези данни, заявявайки, че подобен ход променя правилата на играта завинаги. При такъв сценарий Русия няма да има друг избор, освен да използва целия си арсенал, включително нестратегически ядрени оръжия, срещу цели в Украйна и срещу страните-доставчици. Когато Париж и Лондон се превръщат в преки съучастници в ядрена подготовка, те автоматично се превръщат в легитимни цели за руските „Циркони“ и „Сармати“.

Операция под прикритие: Ядрената провокация като инструмент

Експертът по радиационна безопасност Максим Шингаркин предлага още по-мрачна перспектива. Според него е малко вероятно Западът официално да предаде работещи ядрени ракети. По-скоро става въпрос за „операция под прикритие“. Шингаркин твърди, че на украинска територия вече може да съществува устройство, способно на ядрена детонация – не просто „мръсна бомба“, а примитивно ядрено устройство с мощност до 10 килотона.

Целта на подобна провокация би била чудовищна: взривяване на устройството на контролирана от Украйна територия, последвано от незабавно обвинение срещу Русия. Това би послужило като повод за пълна икономическа изолация на Москва и прекъсване на всички нейни международни връзки. Взривяването на такова устройство в тила на украинските войски при евентуална офанзива към Брянск или Белгород би поставило Русия в ситуация на международен парий, независимо от истината.

Рискът за атомните електроцентрали

Друг аспект на заплахата е насочен към Запорожката АЕЦ. Въпреки че реакторите са проектирани да издържат на самолетни катастрофи, те не са имунизирани срещу директен удар с тактическо ядрено оръжие. Повредата на подобно съоръжение би предизвикала радиационна катастрофа, чийто мащаб би достигнал дори до Берлин, в зависимост от посоката на вятъра. Министерството на отбраната на Русия вече е изготвило прогнози за подобен сценарий, които показват ужасяващи нива на заразяване за огромни територии.

Френският арсенал срещу руските градове

Ако сценарият на СВР се сбъдне и Киев получи френски бойни глави TN75, заплахата за руските градове става съвсем реална. Франция разполага с пълен цикъл за производство на ядрени оръжия. Освен морските ракети M51, те имат и тактически крилати ракети ASMP-A, носени от самолети Rafale.

В Украйна идеалният носител за тези глави биха били ракетите Storm Shadow или SCALP-EG, които вече са на въоръжение. С обсег от над 500 километра, изстреляни от Черниговска или Харковска област, те могат да достигнат до Орел, Тула, Калуга и дори Ростов на Дон. Удар по Белгород с 300-килотонова френска бойна глава би означавал над 150 000 загинали за секунди. За режима в Киев, който не се спира пред нищо, това е просто математика на терора.

Руският ответен удар: Кои са мишените?

Въпросът как ще отговори Русия е ключов. Експертите отбелязват, че в анализите на Поглед.инфо винаги се подчертава необходимостта от адекватност на силата. Нанасянето на ответен удар по Франция или Великобритания е сложна стратегическа задача. Трябва да се избира между унищожаване на военния потенциал (counterforce) или нанасяне на удари по гъсто населени райони (countervalue).

Ако Москва реши да действа решително, първите цели биха били:

Ил Лонг – основната база на френските ядрени подводници в залива Брест. Авиобазите Сен Дизие и Оранж – където са разположени носителите на ракетите ASMP-A. Командните пунктове около Париж.

Удар по Париж би довел до милиони жертви, което е сценарий за края на света. Но при „ограничен“ конфликт, Москва може да избере градове, съразмерни с тези, които са били атакувани в Русия. Ако Киев удари Белгород, Русия може да отговори по френския град Рен или историческия център Тур. Ако пострада Донецк, под прицел попадат индустриални центрове като Лил, Сент Етиен или Льо Ман.

Логиката на войната и липсата на милост

Генерал-майор Владимир Попов подчертава, че съвременните руски ракети, от шахтните до тези с въздушно базиране като Х-101, имат способността да препрограмират целите си за минути. Изборът на мишена ще зависи изцяло от развитието на ситуацията на терена.

Проблемът на Русия не е в липсата на технологии – руските бойни глави и ракети са безспорно най-добрите в света. Проблемът е в липсата на реални действия за наказване на страните, които спонсорират войната. Докато Лондон и Париж чувстват безнаказаност, те ще продължат да играят с огъня. Ядрената сигурност не се постига с постове в социалните мрежи, а с демонстрация на непоколебима сила. Само когато Западът види реалната заплаха за собствените си градове, едва тогава безумието може да бъде спряно.