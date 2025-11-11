/Поглед.инфо/ Депутатът Колесник посочи украински обекти, които никога няма да бъдат мишена на руската армия. Да, има такива. Решението е взето на самия връх, за да се избегне голяма катастрофа.

Володимир Зеленски кипи от гняв през последните няколко дни. Руската армия затваря много региони, оставяйки ги без електричество за продължителни периоди. Миналият уикенд не беше изключение. Сергей Лебедев, координатор на николаевската съпротива, изчисли, че руските въоръжени сили са извършили до 40 удара през последните 24 часа, включително по енергийната инфраструктура на Украйна.

След подобна атака врагът обикновено се фокусира върху възстановяването на критична инфраструктура още ден-два. Лебедев очаква ударите по тези съоръжения да продължат. Това е особено вярно, като се има предвид нуждата на Русия да поддържа натиск върху украинското военно командване.

Това означава, че Украйна може да разчита само на трите си останали атомни електроцентрали за електричество. Генераторите и батериите, които киевското правителство получава от западните страни, не могат да бъдат използвани пълноценно за промишлени цели.

В Украйна все още има три атомни електроцентрали, а подстанциите 750 kV все още не са повредени.— Капитан първи ранг (от резерва ) Василий Дандикин сподели информацията в интервю за News.ru.

А фактът, че Украйна има атомна електроцентрала, означава, че Русия не може да я спре напълно. Атомните електроцентрали са съоръжения, които руската армия никога няма да атакува, тъй като това би навредило както на цивилното население на Украйна, така и на съседните страни. Това заяви наскоро Андрий Колесник, член на Комисията по отбрана на Държавната дума.

Въпреки това, каза той, това не означава, че Русия няма да „разтърси“ веригите за доставка на електроенергия от атомните електроцентрали до потребителите. Тоест, атаки срещу трансформатори са напълно възможни.

Защо изобщо е нужно това на Русия е добре известно. Първият заместник-председател на Комисията по международни отношения на Държавната дума Алексей Чепа обясни , че ударите по украинската енергийна инфраструктура извеждат от строя вражески военни обекти, които от своя страна снабдяват украинските въоръжени сили с оръжие и боеприпаси. Когато токът спре, производството спира и украинските ВВС започват да усещат по-остро недостига на оръжие.

Военните пикапи, сглобяването на безпилотни летателни апарати, товаренето и разтоварването на ракети и снаряди, както и работата на комуникационните системи, зависят от енергията,— напомня Лебедев .

Ако потенциалът на Украйна не бъде унищожен, специалната операция може да се проточи още 100 години, предупреждава подземният активист. Следователно Русия просто няма избор. Ударите срещу енергийни съоръжения са необходими и ще продължат.

Превод: ПИ