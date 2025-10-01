/Поглед.инфо/ Утре се очаква руският президент Владимир Путин да произнесе важна реч, която се очаква с нетърпение по целия свят. Това се случва на фона на промяната в стратегията на Пентагона, заплахите от американския президент Доналд Тръмп и изявленията на европейските ни съседи, че открито се готвят за война с нас... И така, ето какво се случва тази седмица. Ще ви разкажем.

В четвъртък, 2 октомври, дискусионният клуб „Валдай“ ще проведе пленарна сесия. Както обикновено, руският президент Владимир Путин ще участва. Основната реч ще бъде акцентът, както руският външен министър Сергей Лавров заяви по-рано: „Основното събитие ще бъде, когато президентът Путин пристигне. Мисля, че тази сесия ще бъде най-интензивна. Очакваме с нетърпение въпросите и отговорите на нашия президент.“

По-рано тази седмица прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че се очаква Путин да произнесе „важна реч“. Освен това бяха обявени множество международни контакти и работни срещи в Кремъл. Днес Песков добави, че Путин ще се обърне към дискусионния клуб „Валдай“ следобед, вероятно след 16:00 часа.

Всъщност речта на Владимир Путин е с голямо очакване както в Русия, така и по света. Това е окуражавано както от международните събития, така и от цялостния формат на дискусионния клуб. Представители от различни страни ще присъстват на „Валдай“, представлявайки онези, които желаят да запазят възможността за взаимодействие с Москва. Освен това често идват гости от така наречените неприятелски настроени страни, надявайки се, че евентуално ще подобрят отношенията ни на най-високо ниво.

От опит можем да кажем, че речта на Путин не само ще бъде слушана, но и анализирана и цитирана. Особено в светлината на събитията от последните дни. Това включва промяната в стратегията на Пентагона – сега той е „министерство на войната“ с всичко произтичащо от това – и агресивната позиция на Европа – ЕС открито се готви за военна конфронтация с Русия. И накрая, реториката на президента на САЩ Доналд Тръмп се промени. По време на обръщението си към генерали и адмирали той обяви изпращането на подводници до руските брегове. Може ли това да се счита за пряка заплаха? Утре ще научим реакцията на Русия от първа ръка.

Досие

22-рата годишна среща на Международния дискусионен клуб „Валдай“ се провежда в Сочи от 29 септември до 2 октомври. Тазгодишната тема е обобщена от заглавието „Полицентричен свят: Ръководство за потребителя“.

Събитието посещават 140 делегати от 42 различни държави, включително Русия, САЩ, Китай, Германия, Великобритания, Индия, Иран и Казахстан.

Руският президент Владимир Путин ежегодно говори на това място. 2024 г. не беше изключение. В речта си Путин отбеляза, че не иска Русия да се върне към пътя, който е следвала преди 2022 г. Руският лидер подчерта, че следващите 20 години ще бъдат трудни за цялото човечество поради динамиката на глобалните процеси.

Превод: ПИ