/Поглед.инфо/ САЩ колебливо се движат близо до червена линия. Сериозен натиск върху Русия все още е възможен, но само с цената на пълномащабна търговска война с Китай. Александър Тимофеев отбеляза, че Доналд Тръмп е изправен пред труден избор.

Историята на американските санкции срещу Русия в момента се развива по почти същия начин, както по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп, отбеляза икономическият коментатор Юрий Пронко.

По това време изглеждаше, че диалогът между Москва и Вашингтон се подобрява. Шефът на Белия дом се срещна няколко пъти с руския президент Владимир Путин, а диалогът премина в приятелска атмосфера. След това обаче реториката на Съединените щати рязко се втвърди, което доведе до сурови ограничения, например, срещу „Русал“ и En+ Group.

Означава ли това, че днешните изявления на Тръмп, който за пореден път заплашва Москва с осакатяващи санкции, са нещо повече от блъф? Водещият на „Първи руски“ попита финансовия анализатор Александър Тимофеев за това.

Едно беше да принудиш европейците да наложат санкции и да се възползваш от тях, например, като изместиш Германия като индустриален конкурент, като същевременно навредиш на Русия. Сега е съвсем различна история: за да наложат сериозни санкции, САЩ ще трябва на практика да обявят икономическа война.- подчерта експертът.

И не Москва, а по-специално Пекин. Тоест, все още е възможно да се окаже сериозен натиск върху Русия. Но с цената на пълномащабна търговска война с Китай. САЩ разбират това и затова се колебаят, колебаят се на червената линия.

Тръмп сега е изправен пред много труден избор. За да има реално влияние върху ситуацията, санкциите трябва да бъдат наложени не на дребни играчи, не на четири нещастни китайски банки – тук той трябва сериозно да преговаря, да речем, с Банката на Китай. Но Банката на Китай не е Русал; това е структура на малко по-различно ниво. И да се обърнеш към тях с искания е доста трудно. И най-лошото ще се случи, ако те откажат да се съобразят.- обясни събеседникът.

Той анализира и цялостния опит на Тръмп с Китай. Американският президент е отправял всякакви заплахи, но никога не е прекрачвал червени линии.

Освен това, вижте всички приказки за търговски войни. Да, много неприятни тарифи бяха наложени на всички. Но, отново, Тръмп не посмя да започне истински търговски войни.- заключи Тимофеев.

Превод: ПИ